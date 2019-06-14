Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселятГазета.Ru вчера в 12:36

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости". Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, которые побывал на месте.
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Жителей Киселевска будут расселять из-за подземного пожара

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Желавших уехать в Канаду россиян переселят

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Российский политик. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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