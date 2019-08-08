Политика
Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил КонституциюRT на русском 01:44
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
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Авто
Volkswagen завершил выпуск Golf R
«Завод в Вольфсбурге готовится к переходу на следующее поколение Golf-моделей, Golf R сделает небольшой перерыв, прежде чем вернуться в качестве Mk8», — сообщили в пресс-службе Volkswagen.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям
В Киргизии сотрудники силовых структур задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, он вывезен с территории резиденции.
Обновлено в 09:27
Происшествия
СК проверит историю об удержании охранником подростков на Урале
Следственные органы проводят проверку появившейся на федеральном телеканале информации о якобы удержании охранником пейнтбольного клуба в Магнитогорске троих подростков, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Происшествия
На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек
В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Энергетика
Власти Украины велели «Нафтогазу» снизить цену на газ для населения
Весной правительство Украины велело снизить цену на газ с июня.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Политика
«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено в 11:01
Технологии
В Ирландии найдено скопление неолитических памятников
Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Политика
К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.
Обновлено в 10:02
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Футбол
УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучших игроков прошедшего сезона в Лиге чемпионов.
Обновлено в 09:27
Общество
Смерч из летающих муравьёв на Украине сняли на видео
Нашествие летающих муравьёв заметили под украинским Мелитополем. Видео необычного явления опубликовали в социальных сетях очевидцы.
Обновлено в 10:53
Общество
У берегов России впервые обнаружили «сельдяного короля»
У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля - полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м. Пока ученые гадают, как он сюда попал, жители опасаются, что легенды о том, что появление сельдяного короля предвещает цунами, окажутся правдивы.
Обновлено в 11:04
Политика
Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Политика
Прокуроры займутся организаторами незаконных акций во время выборов
«Прокуроры ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан, на пресечение деятельности организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций»,— заявил господин Завалунов (цитата по ТАСС).
Обновлено в 11:11
Технологии
На Тверской улице в Москве появился 5G
Обновлено в 06:22
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Наука
Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения.
Обновлено в 05:36
Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Мосгорсуд освободил из-под стражи гадалку полковника Захарченко
Мосгорсуд выпустил из-под стражи гадалку Нону Михай, признанную виновной по делу о хищениях в Нота-банке и осужденную на 3,5 года.
Обновлено в 08:54
Космос
Обсерватории «Спектр-РГ» снова скорректировали орбиту
Обновлено в 06:29
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Хоккей
Рижское «Динамо» обыграло сборную России на турнире в Сочи
Рижское "Динамо" обыграло олимпийскую сборную России со счетом 3:2 в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Обновлено в 10:26
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01