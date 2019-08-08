Политика

Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил КонституциюRT на русском 01:44

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
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Жээнбеков заявил о грубом нарушении Атамбаевым конституции и законов Киргизии

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Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом нарушении закона

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Жээнбеков обвинил Атамбаева в «грубом попрании Конституции» Киргизии

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Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию

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Президент Киргизии обвинил Атамбаева в нарушении Конституции

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Президент Киргизии заявил, что Атамбаев грубо нарушил конституцию

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Жээнбеков прокомментировал штурм дома Атамбаева

Sputnik Кыргызстан01:33
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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«Завод в Вольфсбурге готовится к переходу на следующее поколение Golf-моделей, Golf R сделает небольшой перерыв, прежде чем вернуться в качестве Mk8», — сообщили в пресс-службе Volkswagen.
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Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

В Киргизии сотрудники силовых структур задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, он вывезен с территории резиденции.
Обновлено в 09:27
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Следственные органы проводят проверку появившейся на федеральном телеканале информации о якобы удержании охранником пейнтбольного клуба в Магнитогорске троих подростков, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.
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В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Общество

МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:22
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На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек

В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Энергетика

Власти Украины велели «Нафтогазу» снизить цену на газ для населения

Весной правительство Украины велело снизить цену на газ с июня.
Обновлено вчера в 16:59
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Пожилая хабаровчанка сутки отпугивала медведя рыком в трясине

Обновлено в 09:27
Политика

В Сербии предложили передать Косово России

Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Политика

«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии

На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено в 11:01
Технологии

В Ирландии найдено скопление неолитических памятников

Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Политика

К Зеленскому не пустили российскую журналистку

Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.
Обновлено в 10:02
Политика

Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»

Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучших игроков прошедшего сезона в Лиге чемпионов.
Обновлено в 09:27
Общество

Смерч из летающих муравьёв на Украине сняли на видео

Нашествие летающих муравьёв заметили под украинским Мелитополем. Видео необычного явления опубликовали в социальных сетях очевидцы.
Обновлено в 10:53
Общество

У берегов России впервые обнаружили «сельдяного короля»

У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля - полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м. Пока ученые гадают, как он сюда попал, жители опасаются, что легенды о том, что появление сельдяного короля предвещает цунами, окажутся правдивы.
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Трамп заявил о недовольстве курсом доллара

Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
Политика

МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве

Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
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Прокуроры займутся организаторами незаконных акций во время выборов

«Прокуроры ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан, на пресечение деятельности организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций»,— заявил господин Завалунов (цитата по ТАСС).
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На Тверской улице в Москве появился 5G

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Кино

Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм

Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
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Наука

Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды

Британские и украинские ученые изготовили партию водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения.
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Экономика

На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ

«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
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Мосгорсуд освободил из-под стражи гадалку полковника Захарченко

Мосгорсуд выпустил из-под стражи гадалку Нону Михай, признанную виновной по делу о хищениях в Нота-банке и осужденную на 3,5 года.
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Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение

Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
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На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

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