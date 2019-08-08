Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.

Авто Volkswagen завершил выпуск Golf R «Завод в Вольфсбурге готовится к переходу на следующее поколение Golf-моделей, Golf R сделает небольшой перерыв, прежде чем вернуться в качестве Mk8», — сообщили в пресс-службе Volkswagen.

Происшествия Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям В Киргизии сотрудники силовых структур задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, он вывезен с территории резиденции.

Происшествия СК проверит историю об удержании охранником подростков на Урале Следственные органы проводят проверку появившейся на федеральном телеканале информации о якобы удержании охранником пейнтбольного клуба в Магнитогорске троих подростков, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.

Происшествия В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты» Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.

Общество МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.

Происшествия На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.

Политика В Сербии предложили передать Косово России Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.

Политика «Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).

Технологии В Ирландии найдено скопление неолитических памятников Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.

Политика К Зеленскому не пустили российскую журналистку Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.

Политика Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.

Общество Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном» Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.

Футбол УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучших игроков прошедшего сезона в Лиге чемпионов.

Общество Смерч из летающих муравьёв на Украине сняли на видео Нашествие летающих муравьёв заметили под украинским Мелитополем. Видео необычного явления опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Общество У берегов России впервые обнаружили «сельдяного короля» У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля - полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м. Пока ученые гадают, как он сюда попал, жители опасаются, что легенды о том, что появление сельдяного короля предвещает цунами, окажутся правдивы.

Политика Трамп заявил о недовольстве курсом доллара Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.

Политика МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.

Политика Прокуроры займутся организаторами незаконных акций во время выборов «Прокуроры ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан, на пресечение деятельности организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций»,— заявил господин Завалунов (цитата по ТАСС).

Кино Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.

Наука Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды Британские и украинские ученые изготовили партию водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения.

Экономика На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ «Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.

Происшествия Мосгорсуд освободил из-под стражи гадалку полковника Захарченко Мосгорсуд выпустил из-под стражи гадалку Нону Михай, признанную виновной по делу о хищениях в Нота-банке и осужденную на 3,5 года.

Происшествия Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.