Политика

Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию КиргизииКрасная весна 02:46

Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Президент Киргизии обвинил Атамбаева в нарушении Конституции

РБК03:08

Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом нарушении закона

Интерфакс02:24

Президент Киргизии заявил, что Атамбаев грубо нарушил конституцию

ТАСС01:36

Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию

RT на русском01:44

Жээнбеков заявил о грубом нарушении Атамбаевым конституции и законов Киргизии

Коммерсантъ01:40

Жээнбеков обвинил Атамбаева в «грубом попрании Конституции» Киргизии

Фергана02:19

Жээнбеков прокомментировал штурм дома Атамбаева

Sputnik Кыргызстан01:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика

Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Обновлено в 07:24
Происшествия

Суд арестовал счета ФБК Навального

Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Начался новый штурм резиденции Атамбаева

В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:42
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Наука

Томские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров

Помимо группы крови на "вкусовые предпочтения" комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, а также запахи, например, запах пота.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии

Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Жители Ачинска получили ложные оповещения об эвакуации

Ошибочные смс-сообщения об эвакуации получили жители Ачинска, недалеко от которого произошел пожар со взрывами на территории военного склада.
Обновлено в 07:35
Политика

В МИД Украины заявили об отсутствии долгов перед СНГ

Накануне "Известия" со ссылкой на МИД России сообщали, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн руб. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что Киев не подавал официальных уведомлений о выходе из Содружества.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов

44 человека, пострадавших в аварии, оперативно госпитализировали в городскую больницу Новороссийска, четверо из них отправлены в краевую больницу Краснодара.
Обновлено в 05:33
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном

Обновлено вчера в 10:56
Общество

К берегам России впервые приплыл сельдяной король

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Политика

Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение

Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 07:17
Политика

Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией

Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией на фоне обострения отношений между двумя государствами, вызванного решением Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка

Милла Йовович подчеркнула, что беременность протекает благополучно и рассказала о поле будущего ребенка — актриса, прославившаяся благодаря главной роли в "Пятом элементе" Люка Бессона, ждет свою третью девочку.
Обновлено в 07:42
Футбол

«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
Обновлено в 06:36
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Экономика

Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

Обновлено в 06:10
Технологии

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов

Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов.
Обновлено в 06:50
Экономика

Медведев расширил полномочия кураторов нацпроектов

Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже заявлял о планах усилить полномочия проектных комитетов, чтобы они могли самостоятельно определять способы достижения поставленных в нацпроектах целей и нести за свои решения ответственность.
Обновлено в 08:14
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика

Крымские татары ответили на заявление Эрдогана о полуострове

Эрдоган заявил об этом на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Крымские татары ответили на заявление Эрдогана о полуострове.
Обновлено в 07:31
Общество

В Екатеринбурге сквер около театра вернут в собственность города

Обновлено в 06:00
Теннис

Александрова сыграет с Сереной Уильямс на турнире в Торонто

В третьем круге турнира Александрова сыграет с американской теннисисткой Сереной Уильямс.
Обновлено в 01:44
Политика

Зеленский намерен легализовать азартные игры на Украине

Действующий президент Украины Владимир Зеленский выступил на бизнес-форуме, прошедшем в Стамбуле, и поделился планами о легализации азартных игр в стране.
Обновлено в 06:36
Футбол

Дуглас Сантос назвал автогол в матче с «Краснодаром» ужасной ошибкой

В четверг, 8 августа, на пресс-конференции, посвящённой матчу с московским «Динамо», защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал оформленный им автогол на встрече с «Краснодаром» ужасной ошибкой.
Обновлено в 05:19
Наука

На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды

Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено в 06:00
Экономика

«Почта банк» откроет отделения в «Магните»

«Почта банк» после открытия отделений в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит», проект в пилотном режиме запустят осенью в Челябинской, Ярославской и Костромской областях.
Обновлено в 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алмазбек Шаршенович Атамбаев
Политик
Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сооронбай Шарипович Жээнбеков
Киргизский политик
Президент Кыргызской Республики с 24 ноября 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное