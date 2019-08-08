Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию КиргизииКрасная весна 02:46
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
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