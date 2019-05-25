Футбол
Ждет вся страна: ФК «Оренбург» сыграет с московским «Спартаком»Вестирама.ру 07:21
В воскресенье 26-го мая в Оренбург на стадионе п. Ростоши состоится матч в рамках заключительного 30-го тура Чемпионата России, где встретятся ФК «Оренбург» и московский «Спартак».
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Завтра ФК «Оренбург» сыграет завершающий матч премьер-лиги этого сезона против «Спартака»
Эхо Москвы Оренбург06:53
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