Ждет вся страна: ФК «Оренбург» сыграет с московским «Спартаком»Вестирама.ру 07:21

В воскресенье 26-го мая в Оренбург на стадионе п. Ростоши состоится матч в рамках заключительного 30-го тура Чемпионата России, где встретятся ФК «Оренбург» и московский «Спартак».

Ждет вся страна: ФК «Оренбург» сыграет с московским «Спартаком»

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Первый замглавы администрации Балашихи задержан за взятку Первому заместителю главы администрации подмосковной Балашихи предъявили обвинение в получении взятки.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Спорт Arteezy предложил изменения для ближайшего патча в Dota 2 Артур Arteezy Бабаев назвал Nyx Assassin, Shadow Shaman и Morphling главными претендентами на ослабление в ближайшем патче в Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что не считает Drow Ranger слишком сильным персонажем.

Происшествия На востоке Китая восемь человек погибли из-за утечки газа Восемь человек погибли в результате утечки газа в китайской провинции Шаньдун, говорится в сообщении местных властей.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Происшествия Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей Региональное челябинское управление СК России проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в затопленном угольном карьере близ Копейска - города-спутника Челябинска.

Общество Первый инклюзивный фестиваль спорта прошел в Чите Финал первого инклюзивного фестиваля спорта "Жизнь без границ-2019" для детей с инвалидностью прошел в Чите, сообщила в субботу пресс-служба правительства Забайкальского края.

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Футбол «ПСЖ» продлил контракт с Тухелем «ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем до июля 2021 года.

Гаджеты Huawei готовится к обвалу продаж и останавливает заводы Как сообщило издание Nikkei Asian Review, компания Flex из Сингапура приостановила выпуск продукции Huawei на одном из принадлежащих ей предприятий на юге Китая.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Политика Трамп прибыл в Японию с визитом Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.

Хоккей Рене Фазель: «Игроки НХЛ хотят приезжать на турниры ИИХФ» Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил готовность игроков из НХЛ приезжать на чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации.

Шоу-бизнес Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.

Космос Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.

Кино В Архангельске пройдут съёмки нового фильма «Двенадцать стульев» Выбор для съёмки части сцен новой экранизации книги Ильфа и Петрова пал на Архангельск благодаря теплоходу «Гоголь», на котором, по сюжету, происходит охота за четырьмя стульями.

Происшествия СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.

Экономика Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6% Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".