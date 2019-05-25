Футбол

Ждет вся страна: ФК «Оренбург» сыграет с московским «Спартаком»Вестирама.ру 07:21

Оренбург — Спартак
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
В воскресенье 26-го мая в Оренбург на стадионе п. Ростоши состоится матч в рамках заключительного 30-го тура Чемпионата России, где встретятся ФК «Оренбург» и московский «Спартак».
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«Спартак» отправился на матч с «Оренбургом»

Матч ТВ09:13

ФК «Оренбург» закроет сезон игрой со столичным «Спартаком»

АиФ Оренбург09:01

Ждет вся страна: ФК «Оренбург» сыграет с московским «Спартаком»

Вестирама.ру07:21

ФК «Оренбург» завершит сезон матчем со «Спартаком»

56orb.ru09:37

«Оренбург» закроет сезон матчем со «Спартаком»

РИА Оренбуржье06:58

Завтра ФК «Оренбург» сыграет завершающий матч премьер-лиги этого сезона против «Спартака»

Эхо Москвы Оренбург06:53

«Спартак» вылетел в Оренбург

Спорт-Экспресс08:33
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
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В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
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Хоккей

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Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Первый замглавы администрации Балашихи задержан за взятку

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Обновлено в 09:51
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума

Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Спорт

Arteezy предложил изменения для ближайшего патча в Dota 2

Артур Arteezy Бабаев назвал Nyx Assassin, Shadow Shaman и Morphling главными претендентами на ослабление в ближайшем патче в Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что не считает Drow Ranger слишком сильным персонажем.
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Не рискнула в этот раз, — призналась Виктория Лопырева поклонникам.
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Обновлено в 08:14
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Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

Обновлено в 06:26
Происшествия

На востоке Китая восемь человек погибли из-за утечки газа

Восемь человек погибли в результате утечки газа в китайской провинции Шаньдун, говорится в сообщении местных властей.
Обновлено в 09:05
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Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO

Обновлено в 05:03
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей

Региональное челябинское управление СК России проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в затопленном угольном карьере близ Копейска - города-спутника Челябинска.
Обновлено в 04:22
Общество

Первый инклюзивный фестиваль спорта прошел в Чите

Финал первого инклюзивного фестиваля спорта "Жизнь без границ-2019" для детей с инвалидностью прошел в Чите, сообщила в субботу пресс-служба правительства Забайкальского края.
Обновлено в 08:51
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол

«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем

«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем до июля 2021 года.
Обновлено в 07:40
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Huawei готовится к обвалу продаж и останавливает заводы

Как сообщило издание Nikkei Asian Review, компания Flex из Сингапура приостановила выпуск продукции Huawei на одном из принадлежащих ей предприятий на юге Китая.
Обновлено в 08:29
Футбол

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства России

Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Американские кадеты прокатились на советском танке Т-64

Обновлено в 09:59
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Политика

Трамп прибыл в Японию с визитом

Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.
Обновлено в 05:13
Хоккей

Рене Фазель: «Игроки НХЛ хотят приезжать на турниры ИИХФ»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил готовность игроков из НХЛ приезжать на чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий

Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.
Обновлено в 01:24
Космос

Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле

Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено вчера в 11:28
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В Архангельске пройдут съёмки нового фильма «Двенадцать стульев»

Выбор для съёмки части сцен новой экранизации книги Ильфа и Петрова пал на Архангельск благодаря теплоходу «Гоголь», на котором, по сюжету, происходит охота за четырьмя стульями.
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СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск

В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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Общество

Стоимость жилья участников программы реновации существенно вырастет

Рыночная цена квартир участников программы реновации в Москве вырастет до 30 процентов от первоначальной стоимости - этому способствуют качественные характеристики домов, строящихся по программе.
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Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
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