Ждет вся страна: ФК «Оренбург» сыграет с московским «Спартаком»Вестирама.ру 07:21

В воскресенье 26-го мая в Оренбург на стадионе п. Ростоши состоится матч в рамках заключительного 30-го тура Чемпионата России, где встретятся ФК «Оренбург» и московский «Спартак».

Ждет вся страна: ФК «Оренбург» сыграет с московским «Спартаком»

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