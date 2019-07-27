В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России. Так, в понедельник, 29 июля, дневная температура в столице составит 14-16 градусов, а ночью опустится до 7-9 градусов.

Армия и оружие В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.

Общество Полиция начала оттеснять протестующих с переулков около Тверской улицы Сотрудники полиции и Росгвардии начали оттеснять протестующих с переулков, прилегающих к Тверской улице.

Автоспорт Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Германии, завершилась квалификация.

Происшествия Экс-главу правительства Астраханской области арестовали Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.

Происшествия Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.

Политика Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.

Политика «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Происшествия Трое детей найдены мертвыми в Дагестане Трое детей, которые купались в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, найдены мертвыми.

Экономика Счетная палата признала провал пенсионной системы в России Нынешняя пенсионная система работает неэффективно и не вызывает доверия у граждан.

Политика Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

Футбол «Барселона» обыграла «Виссел Кобе» Напомним, что за "Виссел Кобе" выступают три экс-игрока "Барсы" - Андрес Иньеста, Давид Вилья и Томас Фермален.

Происшествия В редакцию «Дождя» пришла полиция Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Политика США допустили введение налога на французское вино Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести налог на французское вино или иные товары в ответ на введенный Францией налог на цифровые сервисы, сообщает Bloomberg.

Армия и оружие Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.

Политика Глуховеря шокировал Зеленского своим цинизмом Зеленский отметил, что увиденное шокировало его "цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом".

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Энергетика Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.

Наука Создана система опреснения воды на солнечной энергии Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.

Политика Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.