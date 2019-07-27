Общество
Жару в Москве сменят аномальные холодаРоссийская газета 06:48
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание. По прогнозу центра "Фобос", сегодня воздух в столичном регионе прогреется до 27-28 градусов.
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с чего всё началось
Температура в Москве 30-31 июля опустится до 11-16 градусов тепла. Похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней, сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.ТАСС01:10
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Кино
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Очевидцы сообщили об огромных очередях на входе в московский аэропорт Шереметьево, передает РЕН ТВ.
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Футбол
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Спорт
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Общество
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