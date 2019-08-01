с чего всё началось

В Роскомнадзоре считают действия самого Ofcom проявлением пристрастного отношения к российскому телеканалу и планируют дать зеркальный ответ. Поправки будут разработаны в ближайшее время.

Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ

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