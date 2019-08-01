Политика

Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИРоссийская газета 08:52

В Роскомнадзоре считают действия самого Ofcom проявлением пристрастного отношения к российскому телеканалу и планируют дать зеркальный ответ. Поправки будут разработаны в ближайшее время.
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с чего всё началось
Роскомнадзор пообещал подготовить в ближайшие дни поправки в российское законодательство для иностранных СМИ, которые работают в России, сообщается
 на сайте ведомства.
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