с чего всё началось

Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ. За основу возьмут практику британского ведомства Ofcom, которое оштрафовало российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов.

Политика МИД Малайзии призвал не обвинять голословно Россию в катастрофе МН17 Малайзия призвала мировое сообщество отказаться от голословных обвинений России в причастности к катастрофе малазийского Boeing, разбившегося в 2014 году в Донецкой области.

Политика Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.

Технологии Россиян предупредили о мошенниках на YouTube Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.

Космос Древняя капля воды переписывает историю Земли Исследования показывают, что тектоника плит, начавшаяся 3,3 миллиарда лет назад, совпадает с периодом начала жизни на Земле.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Общество Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Кино Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем отправились громить Припять Джонсон называет Стэтема «Фродо» и «карликом», Стэтем выправляет ему фальшивые документы на ближневосточное имя «Малень Кихрен» (и потом с наслаждением слушает, как это звучит в аэропорту по громкой связи).

Футбол Игорь Черевченко: «Беру вину за поражение на себя» Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал вылет своего клуба из Лиги Европы после поражения от «Нефтчи» в ответном матче квалификации (3:0). Мы много ошибались в обороне.

Политика Трамп оценил свой разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Пилот рухнувшего в Калифорнии истребителя погиб Пилот палубного истребителя-бомбардировщика FA-18E, потерпевшего крушение в Калифорнии в среду 31 июля, погиб.

Здоровье Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.

Общество Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.

Политика Сотни «мертвых душ» нашли в подписных листах кандидата от «Яблока» По сообщениям СМИ, в подписном листе от члена политической партии «Яблоко» Сергея Митрохина было обнаружено 114 подписей выдуманных избирателей.

Авто Названы топ-10 моделей, зарегистрированных на юрлица По состоянию на 1 января 2019 года на юридических лиц в России было зарегистрировано 1,74 млн легковых автомобилей, что составляет около 4% от всего автопарка страны.

Шоу-бизнес Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак Поклонники пары радовались за звезд, а режиссер решил окончательно расставить все точки над i. На своей странице Богомолов опубликовал видео, на котором запечатлена Ксения, волосы телеведущей развевает ветер, а сама она кокетливо позирует перед камерой.

Хоккей «Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка "Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.