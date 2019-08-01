Политика

Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИВести.Ru 12:48

Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ. За основу возьмут практику британского ведомства Ofcom, которое оштрафовало российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов.
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с чего всё началось
Роскомнадзор пообещал подготовить в ближайшие дни поправки в российское законодательство для иностранных СМИ, которые работают в России, сообщается
 на сайте ведомства.
Новая газета08:50

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Роскомнадзор готовит ответные меры на действия зарубежных медиарегуляторов в отношении российских СМИ

Коммерсантъ08:38
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Трамп оценил свой разговор с Путиным

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