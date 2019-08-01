Политика
Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИВести.Ru 12:48
Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ. За основу возьмут практику британского ведомства Ofcom, которое оштрафовало российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов.
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с чего всё началось
Роскомнадзор пообещал подготовить в ближайшие дни поправки в российское законодательство для иностранных СМИ, которые работают в России, сообщается на сайте ведомства.Новая газета08:50
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Общество
Роскосмос показал спутниковые снимки горящей Сибири
Обновлено в 11:01
Политика
МИД Малайзии призвал не обвинять голословно Россию в катастрофе МН17
Малайзия призвала мировое сообщество отказаться от голословных обвинений России в причастности к катастрофе малазийского Boeing, разбившегося в 2014 году в Донецкой области.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
Обновлено в 13:40
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.
Обновлено в 16:54
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Елена Малышева: «Три года назад меня спасли от рака»
Обновлено в 16:00
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
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Космос
Древняя капля воды переписывает историю Земли
Исследования показывают, что тектоника плит, начавшаяся 3,3 миллиарда лет назад, совпадает с периодом начала жизни на Земле.
Обновлено в 14:43
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль полицейского
Обновлено вчера в 10:41
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Кино
Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем отправились громить Припять
Джонсон называет Стэтема «Фродо» и «карликом», Стэтем выправляет ему фальшивые документы на ближневосточное имя «Малень Кихрен» (и потом с наслаждением слушает, как это звучит в аэропорту по громкой связи).
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР
Обновлено в 15:24
Футбол
Игорь Черевченко: «Беру вину за поражение на себя»
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал вылет своего клуба из Лиги Европы после поражения от «Нефтчи» в ответном матче квалификации (3:0). Мы много ошибались в обороне.
Обновлено в 15:42
Наука
В США создали «робота-таракана» для поисково-спасательных операций
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Трамп оценил свой разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Пилот рухнувшего в Калифорнии истребителя погиб
Пилот палубного истребителя-бомбардировщика FA-18E, потерпевшего крушение в Калифорнии в среду 31 июля, погиб.
Обновлено в 17:08
Здоровье
Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа
Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено в 07:06
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Сотни «мертвых душ» нашли в подписных листах кандидата от «Яблока»
По сообщениям СМИ, в подписном листе от члена политической партии «Яблоко» Сергея Митрохина было обнаружено 114 подписей выдуманных избирателей.
Обновлено в 15:56
Авто
Названы топ-10 моделей, зарегистрированных на юрлица
По состоянию на 1 января 2019 года на юридических лиц в России было зарегистрировано 1,74 млн легковых автомобилей, что составляет около 4% от всего автопарка страны.
Обновлено в 09:08
Театры
Театр на Малой Бронной переедет во «Дворец на Яузе» в январе
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Поклонники пары радовались за звезд, а режиссер решил окончательно расставить все точки над i. На своей странице Богомолов опубликовал видео, на котором запечатлена Ксения, волосы телеведущей развевает ветер, а сама она кокетливо позирует перед камерой.
Обновлено в 12:26
Хоккей
«Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка
"Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13