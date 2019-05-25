Футбол
Жардим планирует остаться в «Монако»Евро-футбол.ру 02:42
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Кино
Режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил награду за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Обновлено вчера в 18:03
Автоспорт
Феттель разбил болид в третьей практике «Гран-при Монако»
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель разбил болид в третьей практике "Гран-при Монако".
Обновлено в 07:26
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Спорт
Arteezy предложил изменения для ближайшего патча в Dota 2
Артур Arteezy Бабаев назвал Nyx Assassin, Shadow Shaman и Morphling главными претендентами на ослабление в ближайшем патче в Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что не считает Drow Ranger слишком сильным персонажем.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Россию пригласили на торжества к 75-летию высадки в Нормандии
В апреле в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 10:56
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Хоккей
Шведская телекомпания SVT: возможно, финны забили гол
По мнению шведской телекомпании SVT, финны могли в данном эпизоде забросить шайбу, чего не увидели арбитры.
Обновлено в 11:00
Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»
У дочери российской певицы Алсу Микеллы Абрамовой есть шансы сделать «фантастическую карьеру».
Обновлено в 11:27
Происшествия
СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск
В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
К расследованию взрыва в Лионе подключились около сотни следователей
90 следователей и 30 технических экспертов потребовалось привлечь к расследованию обстоятельств взрыва на одной из пешеходных улиц города Лиона во Франции.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Британский альпинист умер при спуске с Эвереста
Британский альпинист Робин Фишер умер утром в субботу при покорении Эвереста (8848 м). Об этом сообщила на своем сайте лондонская газета The Guardian со ссылкой на информацию директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено в 09:59
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено 23 мая в 07:17
Политика
Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой
Окружной судья Хэйвуд Гиллиам-младший заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, пишет Associated Press (AP).
Обновлено в 09:37
Политика
Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга
Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Неизвестный «заминировал» бизнес-центр в Москве
Сто человек эвакуированы из торгово-офисного центра на Новослободской улице в центре Москвы после того, как неизвестный сообщил в администрацию здания об угрозе взрыва.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий
Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.
Обновлено в 01:24
Космос
В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено в 08:24
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Музыка
Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Телеведущий высказал свое мнение в эфире телешоу «Вечерний Ургант».
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Югре эвакуируют людей из-за серии звонков о минировании объектов
Взрывных устройств не обнаружено. Эвакуировали и посетителей нескольких торговых центров - тоже из-за провокационных звонков.
Обновлено в 09:16