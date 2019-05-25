Футбол

Жардим планирует остаться в «Монако»Евро-футбол.ру 02:42

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
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«Монако». Из князей – в грязь

Soccer.ru03:30

Жардим останется в «Монако». Вместе с Головиным

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Головин и Жардим останутся в «Монако» на следующий сезон

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Тренер «Монако»: думаю, что я останусь в клубе

РИА Новости02:40

СМИ: Жардим и Головин останутся в «Монако»

Матч ТВ11:10

Жардим: думаю, что останусь в «Монако»

Чемпионат02:26

Леонарду Жардим: «Думаю, останусь в „Монако“»

Sports.ru03:30
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Португальский тренер
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