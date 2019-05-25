Футбол

Жардим планирует остаться в «Монако»Евро-футбол.ру 02:42

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
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Тренер «Монако»: думаю, что я останусь в клубе

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Леонарду Жардим
Португальский тренер
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