Футбол
Жардим планирует остаться в «Монако»Евро-футбол.ру 02:42
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
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