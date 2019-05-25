Футбол
Жардим планирует остаться в «Монако»Евро-футбол.ру 02:42
|12′
Бенджамин Хенрихс
|21′
Александр Головин
Бенуа Бадиашиле
|36′
Адриен Тамез Ауста
|44′
|66′
Камиль Глик
Микаэль ле Биан
|67′
Данило
Жан-Виктор Макенго
|69′
|72′
Сеск Фабрегас
Жан-Эде Ахолу
|72′
Желсон Мартинш
Маркуш Лопеш
Адриен Тамез Ауста
Реми Вальтер
|82′
Жан-Виктор Макенго
|84′
Микаэль ле Биан
Кристоф Жалле
|86′
|87′
Радамель Фалькао
Карлос Винисиус
|60%
|Владение мячом
|40%
|91%
|Процент точных передач
|85%
|3
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|4
|15
|Отборы
|9
|12
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ницца
Расстановка 4‑3‑3
40
Бенитес
20
Атталь
29
Эрель
31
Данте
23
Сарр
8
Ле-Мелу
6
Вальтер
27
Макенго
7
Сен-Максимен
24
Жалле
14
Ганаго
16
Бенальо
39
Хенрихс
25
Глик
32
Бадиашиле
2
Балло
19
Сидибе
15
Силва
17
Головин
4
Ахолу
7
Лопеш
11
Винисиус
Монако
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Футбол
«Бенфика» продаст Жоау Фелиша только за 120 миллионов евро
Вице-президент Бенфики Домингес Соареш Оливейра сообщил, что его клуб не намерен отпускать Жоау Фелиша меньше, чем за 120 миллионов евро.
Обновлено 23 мая в 18:43
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 23 мая в 16:35
Происшествия
В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов
Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.
Обновлено в 03:03
Политика
В Совете Федерации ответили на призыв НАТО вывести войска из Крыма
Обновлено 23 мая в 02:48
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено 22 мая в 20:59
Культура
Канделаки снимает сериал о порноактерах для Amediateka
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Самолет упал в океан у берегов Флориды
В Атлантическом океане у побережья Флориды упал небольшой самолет. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в твиттере.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети
Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Общество
«Музеон» и «Лиза Алерт» приурочили акцию к Дню пропавших детей
Обновлено вчера в 20:23
Политика
К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитет
Общественный люстрационный комитет Украины подал иск в суд к президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении организации в Facebook.Поводом стало назначение руководителем администрации президента Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
На Украине признали зависимость от торговли с Россией
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус признал, что Киев пока не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Тимати помирился с отцом Децла после 18 лет конфликта
Рэпер попросил у отца Децла Александра Толмацкого разрешения на создание в шоу "Песни" номера, посвященного Децлу.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию
Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
Пожар произошел утром в субботу в севастопольском дельфинарии, огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:16
Общество
Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 18:51
Авто
В Сети показали рендер длиннобазного Toyota Land Cruiser 200
Новая длиннобазная версия Toyota Land Cruiser 200 составила бы конкуренцию таким американским внедорожникам, как Ford Expedition, Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade ESV и другим.
Обновлено вчера в 01:15
Политика
Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии
Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Мистика: Скрипаль «воскрес» и премьер Британии ушёл в отставку
Известный журналист ВГТРК Андрей Медведев прокомментировал последние новости о Скрипале и премьере Британии.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в субботу
Днем в Москве ожидается от 21 до 23 градусов тепла, ночью температура опустится до 13 градусов.
Обновлено вчера в 23:03
Хоккей
Эксперт: «Тренер сборной Финляндии знает российскую команду и готовит сенсацию»
Финский тренер Исмо Лекхонен оценил шансы сборных России и Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира.
Обновлено в 03:46
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
Обновлено вчера в 22:12
Здоровье
Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций
Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:54
Политика
Законопроект в США обяжет собрать данные обо всех участниках «Северного потока-2»
По данным РБК, документ предлагает ввести санкции против иностранных компаний, которые предоставляют суда для укладки труб.
Обновлено в 02:51
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:47
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено вчера в 07:58