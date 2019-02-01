Жардим отметил важность победы «Монако» над «Тулузой»Евро-футбол.ру 01:03

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал победу команды в матче 23-го тура Лиги 1 против "Тулузы" (2:1).

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Единоборства Боксер Ковалев прокомментировал победу над Альваресом Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал победу над колумбийцем Элейдером Альваресом в бою за титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

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Происшествия В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.

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Происшествия СК: пьяный петербуржец напал на врача «скорой» "Местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу врача скорой помощи, прибывшего для оказания медицинской помощи его жене", — рассказали в региональном СК.

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Здоровье В российских тюрьмах появятся хосписы По данным ФСИН, в прошлом году суды, рассмотрев 4202 ходатайства об освобождении, удовлетворили 2438.

Происшествия В Брянской области задержали подозреваемого в стрельбе по жилым домам Росгвардейцы в Брянской области задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по жилым домам, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Происшествия Не менее шести человек погибли в Индии при сходе поезда с рельсов Как минимум шесть человек стали жертвами схода поезда с рельсов в индийском штате Бихар, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

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Происшествия Начались подводные поиски пропавшего самолета с Салой Комитет по расследованию летных происшествий (AAIB) в воскресенье начал подводные поиски пропавшего самолета, на борту которого находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

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Армия и оружие Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера» Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.