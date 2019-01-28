Футбол
Жардим назвал три причины, почему он возвращается в «Монако»Нева Спорт 08:34
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о причинах, которые побудили его спустя три месяца вновь вернуться на пост наставника монегасков. Первая причина, по словам Жардима, — это то, что он не отказывает людям, которые ранее ему помогли.
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Происшествия
В Австрии госпитализировали Виталия Кличко
Обновлено в 14:30
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в поджоге сверстника подростка
Суд арестовал подростка, которого подозревают в поджоге своего сверстника в подъезде столичного дома, сообщается на сайте управления СК по Москве.
Обновлено в 14:53
Наука
Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики
Обновлено в 07:28
Авто
В Россию скоро приедет пикап JAC T6
Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено в 08:29
Авто
Renault показал салон нового Clio
Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено в 07:15
Экономика
В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа
Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.
Обновлено в 14:08
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» смогут архивировать записи
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию, которая позволяет пользователям архивировать записи на своей странице.
Обновлено в 12:04
Политика
США ужесточили санкции против Венесуэлы
Министерство финансов США ужесточило санкции против Венесуэлы.
Обновлено 25 января в 13:02
Происшествия
Подозреваемый в краже картины Куинджи задержан
Как отмечается, им оказался 31-летний мужчина, которого задержали в посёлке Заречье в Подмосковье.
Обновлено в 09:05
Наука
Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске
На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.
Обновлено в 08:56
Авто
Tesla отпугнет угонщиков музыкой Баха
Обновлено в 10:33
Происшествия
СБУ заявила, что пропавшего капитана «Норда» у них нет
Заявление о пропаже на Украине капитана российского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко подано в Службу безопасности Украины (СБУ), прокуратуру, а также полицию.
Обновлено в 14:21
Футбол
«Зенит» официально объявил о переходе Ракицкого
Обновлено в 14:28
Музыка
Жеребьевка полуфиналов «Евровидения-2019» пройдет 28 января
Жеребьевка полуфиналов "Евровидения-2019" пройдет в Музее искусств Тель-Авива 28 января, тогда же состоится передача символических ключей от песенного конкурса городу от прошлогоднего организатора конкурса - Лиссабона.
Обновлено 25 января в 06:01
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года
Самым распространенным в 2018 году стал белый цвет.
Обновлено в 08:10
Общество
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King
Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе около здания Верховного совета Крыма, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:42
Космос
Манекены Хельга и Зоар помогут измерить уровень радиации у Луны
Манекены, получившие имена Хельга и Зоар, оснащены 5600 датчиками – они будут измерять уровень радиации галактических космических лучей и солнечной радиации, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 08:35
Баскетбол
Энтони Дэвис не хочет играть за «Чикаго»
По словам обозревателя ESPN Брайана Виндхорста, форвард «Нового Орлеана» Энтони Дэвис не хочет играть за команду своего родного города «Чикаго».
Обновлено в 15:59
Политика
Умер участник ГКЧП Александр Тизяков
Тизяков в 1991 году был участником Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Всего в состав ГКЧП входили восемь человек.
Обновлено в 09:51
Авто
Geely рассекретила интерьер роскошного кросс-купе FY11 на базе Volvo
Новое роскошное кросс-купе Geely FY11, премьера которого состоится весной текущего года, продолжает обрастать подробностями.
Обновлено в 02:44
Политика
Sky News: повторное голосование по «Брекситу» пройдет 13 февраля
Члены парламента Великобритании проголосуют по соглашению об условиях «Брексита» 13 февраля, сообщает телеканал Sky News в Twitter со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:18
Кино
Семью Майкла Джексона возмутил новый фильм о педофилии музыканта
Зрителям представлен новый документальный фильм о Майкле Джексоне «Покидая Нетландию», который привел в ярость родственников музыканта.
Обновлено в 08:50
Экономика
Акционер Evraz снизил свою долю владения через офшорную компанию
Александр Вагин, один из акционеров Evraz, продал 5,63% долю в компании, которой он владел через кипрскую Verocchio Enterprises LTD. Об этом говорится в сообщении Evraz в понедельник.
Обновлено в 15:22
Общество
Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр
Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено в 13:52
Общество
Скончался профессор журфака МГУ Александр Тертычный
Обновлено в 05:25