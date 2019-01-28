Футбол

Жардим назвал три причины, по которым вернулся в «Монако»Sport24.ru 09:49

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал интервью, в котором объяснил, почему решил вернуться во французский клуб. Португалец был уволен в октябре 2018 года, а в январе 2019 вновь назначен на пост главного тренера.
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Жардим спешит на помощь

Soccer.ru14:28

Жардим назвал три причины, по которым вернулся в «Монако»

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Жардим рассказал о причинах, побудивших его вернуться в «Монако»

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Леонарду Жардим: «Я вернулся в „Монако“, потому что верю в команду»

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«Есть три причины моего возвращения». Жардим объяснил, почему согласился вернуться в «Монако»

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Жардим рассказал, почему вернулся в «Монако». У него на это три причины

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Леонарду Жардим вернулся в «Монако» на старую зарплату

Все про Спорт рувчера в 19:38
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Леонарду Жардим
Португальский тренер
Португальский футбольный тренер, получивший наибольшую известность, возглавляя французский клуб «Монако» с 2014 по 2018 годы.
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Карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря; на суше граничит с Францией. Является одной из самых маленьких и наиболее густонаселённых стран мира. Княжество широко известно благодаря казино в Монте-Карло и проводимому здесь этапу чемпионата Формулы-1 - «Гран-при Монако».
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