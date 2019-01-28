Жардим назвал три причины, по которым вернулся в «Монако»Sport24.ru 09:49

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал интервью, в котором объяснил, почему решил вернуться во французский клуб. Португалец был уволен в октябре 2018 года, а в январе 2019 вновь назначен на пост главного тренера.

Спорт день за днем

Жардим назвал три причины, по которым вернулся в «Монако»

Все про Спорт ру

Спорт день за днем

Происшествия В Москве арестован подросток, подозреваемый в поджоге сверстника Суд арестовал подростка, подозреваемого в поджоге сверстника в подъезде дома в Москве.

Футбол «Зенит» официально объявил о переходе Ракицкого Петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником «Шахтёра» Ярославом Ракицким. Об этом сообщается в Twitter клуба.

Интернет Во «ВКонтакте» появилась архивация постов Пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» объявила о запуске новой функции — архивации публикаций.

Происшествия ДТП с участием восьми автомобилей произошло в Новой Москве Как уточняется, авария произошла в районе деревни Соколово на пересечении Киевского и Боровского шоссе.

Авто В Россию скоро приедет пикап JAC T6 Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.

Происшествия Ребенок погиб в результате обрушения снежной глыбы в Тульской области Следствие в Тульской области выясняет обстоятельства гибели ребенка, который погиб в результате падения на него снежной глыбы, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анна Киречеева.

Экономика В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.

Происшествия Похитителя картины Куинджи из Третьяковки задержали Похищение картины: Картина Куинджи «Ай-Петри» пропала с выставки в Третьяковской галерее 27 января.

Происшествия На Украине пропал капитан судна «Норд» Родственники и адвокаты капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, удерживаемого на территории Украины под подпиской о невыезде, уже двое суток не могут с ним связаться.

Теннис Шарапова поделилась впечатлениями от Санкт-Петербурга Российская теннисистка Мария Шарапова подвела итоги встречи первого круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy против австралийки Дарьи Гавриловой, передает "Советский спорт".

Авто Renault раскрыла интерьер нового Clio Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.

Политика Умер участник ГКЧП Александр Тизяков Тизяков в 1991 году был участником Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Всего в состав ГКЧП входили восемь человек.

Музыка Жеребьевка полуфиналов «Евровидения-2019» пройдет 28 января Жеребьевка полуфиналов "Евровидения-2019" пройдет в Музее искусств Тель-Авива 28 января, тогда же состоится передача символических ключей от песенного конкурса городу от прошлогоднего организатора конкурса - Лиссабона.

Общество Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.

Авто Chevrolet выпустил специальную серию Corvette Drivers Series Edition Во время гонки Rolex Daytona 24 Hours на минувших выходных, Chevrolet, помимо участия в гонке представил четыре Corvette Drivers - автомобили специальной серии, посвященной автоспорту.

Авто В России в 2018 году выросли продажи люксовых автомобилей Еще жители России в 2018 году приобрели 96 единиц Rolls-Royce, 72 — Lamborghini, 30 – Ferrari и 13 – Aston Martin.

Энергетика FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией Варшаве придется согласовывать проект газопровода Baltic Pipe с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times.

Здоровье Карантин по кори объявили в двух школах Москвы В двух московских школах № 1797 «Богородская» и № 1434 «Раменки» ввели карантин по кори. Об этом сообщает «РИА Новости».

Гаджеты Samsung откажется от пластика в упаковке устройств Использовать новые материалы для упаковок компания намерена в этом году.

Экономика Президент Италии подписал закон о снижении пенсионного возраста Расходы на базовый доход составят в первый год семь миллионов евро.