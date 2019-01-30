Футбол

Жардим призвал руководство провести чистку состава в «Монако»ProstoProSport 06:42

Попросил руководство клуба сократить состав. Я не могу допустить, чтобы в команде было 20 футболистов, которые будут недовольны тем, что редко выходят на поле. Но мы также должны усилить команду.
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В «Монако» хотят избавиться от недовольных футболистов

Газета.Ru03:16

Жардим хочет избавиться от недовольных футболистов «Монако»

Sport24.ru02:56

Жардим: «„Монако“ необходимо провести чистку состава и усилить его»

Soccer.ruвчера в 21:51

Жардим призвал руководство «Монако» избавиться от части игроков команды, а на их место подписать других

Матч ТВвчера в 22:49

Жардим призвал руководство «Монако» избавиться от части игроков команды, а на их место подписать других

Sportbox.RUвчера в 22:49

Жардим призвал руководство «Монако» сократить состав команды

Чемпионат00:51

Леонарду Жардим: «„Монако“ нужны еще игроки»

Спорт-Экспрессвчера в 20:28
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Происшествия

Задержан отец сенатора Арашукова

Отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», депутат народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков задержан.
Обновлено в 05:03
Авто

Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей

АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной модификации седана Lada Vesta — исполнение Sport появится в продаже по цене от 1,01 млн руб.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками

Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом сотрудников Сбербанка, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Ленобласти подростки в масках подожгли шапку на голове девочки

Неизвестные подростки в масках подожгли шапку на несовершеннолетней девочки и избили ребенка на улице в городе Волхов Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:02
Авто

Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq

Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Авто

Хот-хэтч Hyundai i30 N сертифицирован в России

Обновлено в 03:36
Гаджеты

Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения

Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
Обновлено в 03:06
Авто

Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире

Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве

В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
Обновлено в 05:13
Интернет

Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN

Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.
Обновлено в 02:01
Политика

В Минкомсвязи предсказали полную блокировку Telegram в России

Мессенджер Telegram вряд ли сможет долго работать в России в условиях блокировки. Об этом 30 января заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.
Обновлено в 06:28
Общество

В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия

ФСБ и СК проводят обыски в администрации Балашихи

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят обыски в администрации подмосковной Балашихи.
Обновлено в 04:36
Космос

Алексей Овчинин признан годным для полета на МКС

«По результатам заседания комиссии космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин признан годным к космическому полету по состоянию здоровья», - говорится в официальном сообщении.
Обновлено в 06:33
Общество

Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве

Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.
Обновлено в 02:09
Гаджеты

Смартфон «Яндекса» оказался непопулярным

Известно, что смартфон вышел в продажу 6 декабря 2018 года. 7 декабря гаджеты появились в розничной продаже.
Обновлено в 02:22
Политика

Что стоит за обыском в кабинет мэра Риги Нила Ушакова

Работники Бюро проводят обыск у мэра Риги.
Обновлено в 06:30
Экономика

Apple пообещала снизить цены на iPhone

Apple снизит цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Рейтер.
Обновлено в 02:30
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Авто

Toyota отзовет в России кроссоверы Highlander

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Кино

Шнуров посвятил стихи российскому лауреату «Порно-Оскара»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение Алексею Маетному, который получил в США порнопремию AVN Awards.
Обновлено в 05:13
Транспорт

В Госдуме предложили запретить курение за рулем

В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Сообщения о массовом «минировании» поступили в пять городов России

Согласно имеющейся информации, в социальные учреждения Петрозаводска поступило десять таких сообщений, в Липецке по этой причине эвакуируют больницы, школы и административные учреждения.
Обновлено в 04:04
Общество

Врио мэра Белгорода извинился за то, что нахамил пенсионеру

Временно исполняющий обязанности главы администрации Белгорода Юрий Галдун извинился перед белгородцами и пенсионером, которому посоветовал слуховой аппарат.
Обновлено в 06:02
Наука

Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка

Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Похищенная картина Куинджи снова отправится на выставку

Обновлено в 02:55
Авто

Воронежский «Гаус» перестал быть официальным дилером «Фольксвагена»

Воронежский автоцентр "Гаус" исчез из списка официальных дилеров "Фольксвагена".
Обновлено в 02:02
Наука

Учёные определили опасность частого употребления алкоголя

Чрезмерное употребление спиртного, как выяснили американские исследователи, провоцирует долговременные изменения в активности генов, результатом которых является появление еще более выраженной тяги к алкоголю.
Обновлено в 01:46
ЖКХ

В Барнауле устранили одну из двух коммунальных аварий

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за двух серьёзных коммунальных аварий, произошедших в Барнауле сегодняшней ночью, 30 января, без отопления в двадцатиградусные морозы остались более 200 домов и десятки социально значимых объектов, без воды — жители Индустриального района.
Обновлено в 03:20
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Португальский футбольный тренер, получивший наибольшую известность, возглавляя французский клуб «Монако» с 2014 по 2018 годы.
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