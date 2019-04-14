Футбол

Жардим: «Судья матча отказался использовать VAR»Bobsoccer вчера в 17:27

Монако — Реймс
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Луи II»
Сеск Фабрегас
Жан-Эде Ахолу
15′
Даниел Субашич
59′
Александр Головин
Радамель Фалькао
65′
65′
Булайе Диа
Хен Чжун Сук
72′
Реми Уден
Арбер Зенели
Стеван Йоветич
Карлос Винисиус
84′
84′
Тристан Дингоме
Мусса Думбия
Джибриль Сидибе
90′
Во время пресс-конференции после матча "Монако" с "Реймсом" главный тренер монегасков посетовал на отказ судьи от использования системы VAR.
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