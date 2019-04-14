Футбол
Жардим: «Судья матча отказался использовать VAR»Bobsoccer вчера в 17:27
Сеск Фабрегас
Жан-Эде Ахолу
|15′
Даниел Субашич
|59′
Александр Головин
Радамель Фалькао
|65′
|65′
Булайе Диа
Хен Чжун Сук
|72′
Реми Уден
Арбер Зенели
Стеван Йоветич
Карлос Винисиус
|84′
|84′
Тристан Дингоме
Мусса Думбия
Джибриль Сидибе
|90′
|56%
|Владение мячом
|44%
|84%
|Процент точных передач
|73%
|11
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|2
|3
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|1
|18
|Угловые
|3
|8
|Отборы
|7
|12
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Монако
Расстановка 4‑5‑1
1
Субашич
19
Сидибе
25
Глик
5
Жемерсон
2
Балло
29
Мартинш
15
Силва
4
Ахолу
9
Фалькао
7
Лопеш
11
Винисиус
16
Менди
32
Фоке
2
Энгелс
5
Абдельхамид
21
Рахман
17
Зенели
4
Ромао
25
Думбия
7
Шавалерен
24
Кафаро
10
Хен Чжун Сук
Реймс
Расстановка 4‑5‑1
Во время пресс-конференции после матча "Монако" с "Реймсом" главный тренер монегасков посетовал на отказ судьи от использования системы VAR.
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Леонарду Жардим: Битва «Монако» за выживание продлится до последнего тура
Советский спортвчера в 18:00
Жардим: «Я зол, судье матча „Монако“ — „Реймс“ стоило прибегнуть к помощи VAR»
Sport24.ruвчера в 17:42
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