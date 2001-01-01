Футбол

Жардим: «К настрою игроков вопросов нет. Они старались изо всех сил»Soccer.ru вчера в 18:52

После удаления "Лион" перехватил инициативу. К настрою игроков у меня вопросов нет, они старались изо всех сил. Конечно, мы допустили ошибки, важные ошибки, которые привели к двум первым пропущенным мячам.
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Леонарду Жардим: «Продолжаем работать. Верю в команду»

Спорт-Экспрессвчера в 23:13

Жардим: «К настрою игроков вопросов нет. Они старались изо всех сил»

Soccer.ruвчера в 18:52
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Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Обновлено в 00:26
Политика

Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

Ниже поддержка у президента была только в апреле 2001 года, 18 лет назад — тогда за Путина были готовы голосовать только 42% опрошенных, отметила Русская служба Би-би-си.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали семь человек

Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.
Обновлено в 01:32
Экономика

Utair сократила чистый убыток на 34%

Чистый убыток авиакомпании Utair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2019 года сократился на 34,1% — до 2,52 млрд руб. Выручка авиакомпании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,8% — до 25,7 млрд руб. Валовый убыток снизился на 39,1% — до 1,82 млрд руб. Utair — четвертая по величине авиакомпания в России.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес

В Москве состоялось прощание с Вилли Токаревым

Сегодня в храме Святителя Николая в Котельниках состоялась траурная церемония прощания с артистом, на которой собрались как родственники и близкие друзья шансонье, так и многочисленные поклонники, которые дежурили у входа, так как церемония была закрытой.
Обновлено вчера в 11:59
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Теннис

Серена Уильямс обыграла Осаку на турнире в Торонто

В четвертьфинальном матче турнра WTA в Торонто американская теннисистка Серена Уильямс обыграла японку Наоми Осаку.
Обновлено в 00:04
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Обновлено вчера в 16:51
Политика

Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg

Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Происшествия

На Кипре задержали разыскиваемого в России приморского бизнесмена

Приморский бизнесмен Игорь Польченко был задержан правоохранителями на Кипре, он был объявлен в международный розыск после того, как в России его обвинили в махинациях с кредитами ряда крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Шоу-бизнес

Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз

Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 03:31
Политика

Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Обновлено в 02:11
Общество

Операторы связи приступили к тестированию 5G в Москве

В Москве операторы связи приступили к тестированию нового стандарта связи 5G, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Обновлено вчера в 22:58
Культура

В США скончался художник комиксов Marvel Эрни Колон

Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов

В пресс-службе управления МВД по Тамбовской области проинформировали о ДТП в регионе, в результате которого погибли пять человек и пострадали восемь.
Обновлено в 00:53
Экономика

Fitch повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 16:21
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

В Китае из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек

Более миллиона человек были заблаговременно эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая из-за тайфуна "Лекима".
Обновлено в 02:19
Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Единоборства

Макгрегор объявил себя миллиардером

Обновлено вчера в 14:29
Политика

Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян

Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено вчера в 14:18
Энергетика

МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году

МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 07:33
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»

Обновлено вчера в 14:47
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Португальский тренер
Португальский футбольный тренер, получивший наибольшую известность, возглавляя французский клуб «Монако» с 2014 по 2018 годы. 11 октября был уволен с поста тренера Монако, но спустя три месяца, 25 января 2019 года вернулся к должности.
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