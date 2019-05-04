Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделеИзвестия 05:57
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков. Такой прогноз синоптики дают на среду, 29 мая. Согласно данным Гидрометцентра России, погода в этот день будет ясной.
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Происшествия
Небольшой самолет застрял в деревьях в Германии
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей
Дым от горящей травы стал причиной массовой аварии в Алтайском крае, в результате которой погибла 33-летняя жительница Барнаула, а трое ее детей попали в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Столтенберг убежден, что ДРСМД еще можно спасти
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще можно спасти, но лишь при наличии политической воли.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции
Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
На директора якутской школы напали с ножом
На директора якутской школы напали с ножом, мужчина госпитализирован, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 00:00
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Беременная дочка Дмитрия Хворостовского вышла замуж в Лондоне
Как стало известно, дочь Хворостовского снова беременна.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Енисей» предложил «Зениту» провести «обряд удачи»
Красноярский "Енисей" хочет провести так назваемый "обряд удачи", организовав на поле живой коридор для команд, вылетевших из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:47
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено в 06:15
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.
Обновлено в 00:00
Кино
Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя
Обновлено в 03:43
Футбол
«Спартак» огласил стартовый состав на матч 30-го тура РПЛ с «Оренбургом»
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на заключительный, 30-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором команда встретится с «Оренбургом».
Обновлено в 06:00
Политика
Медведев поздравил бизнесменов с профессиональным праздником
Обновлено в 04:24
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
На полицейского напали с ножом в ночном клубе в Ленобласти
В ночном клубе «Марсель», расположенном в городе Волхов Ленинградской области злоумышленники напали с ножом и дробовиком на сотрудника местного ГИБДД.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске произошёл пожар
34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания.
Обновлено в 05:09
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Спорт
Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции
Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Авто
В России в апреле выросли продажи Renault на 5%
Французский автомобильный гигант Renault в апреле продал в России более 12,5 тысяч машин.
Обновлено в 05:14
Космос
SpaceX запустила одной ракетой 60 спутников для раздачи интернета
Starlink satellite deployment by SpaceX. pic.twitter.com / li4lA4LQ5h — Wonder of Science (@ wonderofscience) May 24, 2019 Спутники, каждый из которых размером примерно с офисный стол и весит порядка 220 кг, были доставлены на орбиту высотой около 440 км ракетой Falcon 9, после чего должны включить свои ионные двигатели и постепенно подняться ещё примерно на 100 км, заняв нужные позиции.
Обновлено 24 мая в 02:55
Происшествия
Автомобиль врезался в здание театра Российской армии в Москве
Легковая машина в ночь на воскресенье влетела в здание театра Российской армии в Москве.
Обновлено в 06:06
Общество
В Петербурге стартовал «Большой велопарад» в честь Дня города
В Петербурге стартовал "Большой велопарад-2019" в честь Дня города.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье
Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Общество
Гороскоп на 26 мая: Овны ждут любви, а Тельцы контролируют эмоции
Ну а потом отправляйтесь за положительными эмоциями вас ждут на загородной тусовке (друзья и дачу найдут, и напитки раздобудут).
Обновлено вчера в 10:01