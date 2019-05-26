Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделеИзвестия 05:57

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков. Такой прогноз синоптики дают на среду, 29 мая. Согласно данным Гидрометцентра России, погода в этот день будет ясной.

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

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