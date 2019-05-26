Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделеИзвестия 05:57

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков. Такой прогноз синоптики дают на среду, 29 мая. Согласно данным Гидрометцентра России, погода в этот день будет ясной.
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Синоптики предупредили о жаре до 32 градусов в Москве

РИА Новости07:21

Синоптики прогнозируют жару в Москве на следующей неделе

RT на русском07:16

Синоптики предупредили о 30-градусной жаре в Москве

Коммерсантъ06:00

Жара до 30 градусов ожидается в Московском регионе на следующей неделе

РИАМО06:02

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

Известия05:57

Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе жару до 32 градусов

РБК05:40

Синоптики спрогнозировали аномально жаркую погоду в Москве

Интерфакс05:15
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Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видео

Обновлено в 07:21
Транспорт

В Екатеринбурге прошел митинг против повышения цен за проезд в транспорте

После подорожания проезда в метро в Екатеринбурге озвучены планы по поднятию цен и на поездки в наземном транспорте.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram

Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять на просторах Сети с днем рождения свою бывшую жену — Кристину Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.
Обновлено в 04:03
Политика

Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции

Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Беглов поведал об объединяющей любви к Петербургу

Всех жителей Санкт-Петербурга объединяет любовь к городу, считает врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли

В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Спорт

Загитова назвала Плющенко и Ханю королями фигурного катания

Обновлено в 07:17
Политика

В Совфеде отреагировали на решение трибунала ООН об украинских моряках

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в результате керченской провокации 25 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева

Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00
Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

Триумфатором турнира стал и российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, пропустивший финал из-за травмы, но повлиявший на успех на предыдущих стадиях соревнования.
Обновлено вчера в 17:18
Хоккей

Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:30
Авто

Cupra представляет первые фотоснимки кроссовера Formentor

Как только Formentor поступит в продажу в следующем году, он станет первой автономной моделью Cupra.
Обновлено вчера в 08:50
Технологии

Официально: гарнитура Sony PS VR 2 не выйдет вместе с консолью PlayStation 5

Консоль следующего поколения по всем данным выйдет в 2020 году, то есть к тому моменту PS VR будет на рынке всего около четырёх лет.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета

Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Футбол

Динамо — Арсенал (Тула) 2:1 (Перерыв)

Обновлено в 07:45
Здоровье

Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары

Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Автомобиль врезался в здание театра Российской армии в Москве

Легковая машина в ночь на воскресенье влетела в здание театра Российской армии в Москве.
Обновлено в 06:06
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу в Лондоне

Мария, дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой, узаконила свои отношения с возлюбленным.
Обновлено в 07:45
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Экономика

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Parisien: близ Канн столкнулись две яхты

Столкновение двух яхт поблизости от Канн (юг Франции) привело к гибели одного человека.
Обновлено в 06:30
Общество

Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео

В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
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