Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделеИзвестия 05:57
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков. Такой прогноз синоптики дают на среду, 29 мая. Согласно данным Гидрометцентра России, погода в этот день будет ясной.
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Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Транспорт
В Екатеринбурге прошел митинг против повышения цен за проезд в транспорте
После подорожания проезда в метро в Екатеринбурге озвучены планы по поднятию цен и на поездки в наземном транспорте.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram
Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять на просторах Сети с днем рождения свою бывшую жену — Кристину Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.
Обновлено в 04:03
Политика
Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции
Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Беглов поведал об объединяющей любви к Петербургу
Всех жителей Санкт-Петербурга объединяет любовь к городу, считает врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли
В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Спорт
Загитова назвала Плющенко и Ханю королями фигурного катания
Обновлено в 07:17
Политика
В Совфеде отреагировали на решение трибунала ООН об украинских моряках
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в результате керченской провокации 25 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева
Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
Триумфатором турнира стал и российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, пропустивший финал из-за травмы, но повлиявший на успех на предыдущих стадиях соревнования.
Обновлено вчера в 17:18
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:30
Авто
Cupra представляет первые фотоснимки кроссовера Formentor
Как только Formentor поступит в продажу в следующем году, он станет первой автономной моделью Cupra.
Обновлено вчера в 08:50
Технологии
Официально: гарнитура Sony PS VR 2 не выйдет вместе с консолью PlayStation 5
Консоль следующего поколения по всем данным выйдет в 2020 году, то есть к тому моменту PS VR будет на рынке всего около четырёх лет.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета
Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Футбол
Динамо — Арсенал (Тула) 2:1 (Перерыв)
Обновлено в 07:45
Здоровье
Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары
Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Автомобиль врезался в здание театра Российской армии в Москве
Легковая машина в ночь на воскресенье влетела в здание театра Российской армии в Москве.
Обновлено в 06:06
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу в Лондоне
Мария, дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой, узаконила свои отношения с возлюбленным.
Обновлено в 07:45
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Parisien: близ Канн столкнулись две яхты
Столкновение двух яхт поблизости от Канн (юг Франции) привело к гибели одного человека.
Обновлено в 06:30
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25