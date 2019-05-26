Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделеИзвестия 05:57
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков. Такой прогноз синоптики дают на среду, 29 мая. Согласно данным Гидрометцентра России, погода в этот день будет ясной.
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Происшествия
Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако
Обновлено в 13:06
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Политика
Иудеев предупредили об опасности ношения кипы в Германии
Иудеев предупредили, что они рискуют, когда выходят на улицу в традиционном мужском головном уборе – кипе.
Обновлено в 06:33
Авто
Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье
Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Футбол
«Легенда, спасибо тебе». Ракицкий опубликовал фотографию с Анюковым
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал совместную фотографию с одноклубником Александром Анюковым, которая была сделана во время чемпионского парада.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Футбол
«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионов
«Аталанта» из Бергамо обыграла «Сассуоло» (3:1), набрала 69 очков и отобралась в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.
Обновлено в 16:44
Игры
В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V
Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
В НАТО заявили о возможности спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политическая воля необходима для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Футбол
«Ливерпуль» не заинтересован в приобретении Рамоса
Серхио Рамос играет за «Реал» с 2005 года.
Обновлено в 05:55
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Москве на стройке нашли 25 снарядов времен войны
Сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили и вывезли для последующей утилизации со строительной площадки на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:21
Общество
Ради спасения пчел британцам предложили отказаться от газонов
Экологи из Британии призвали садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов ради спасения пчел.
Обновлено в 15:26
Гаджеты
Названы три весомые причины, почему американцы не обновляют смартфоны
Названы три весомые причины, по которым американцы не спешат обновлять свои смартфоны.
Обновлено в 14:33
Футбол
Головин посетил матч ЦСКА с «Крыльями Советов»
Полузащитник «Монако» Александр Головин присутствовал на матче 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов» (6:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Обновлено в 14:56
Футбол
ФК «Ростов» завершил сезон поражением от «Ахмата»
Футбольный клуб «Ростов», набрав 41 очко, завершил сезон на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере Хамы
Обновлено в 08:04
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Хоккей
Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел
В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Гаджеты
Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS
Обновлено в 12:42
Происшествия
В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева
Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Наука
Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма
Шведским ученым удалось разработать новый объективный метод диагностики младенческого аутизма.
Обновлено 23 мая в 18:55
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27