Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделеИзвестия 05:57

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков. Такой прогноз синоптики дают на среду, 29 мая. Согласно данным Гидрометцентра России, погода в этот день будет ясной.
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Июльская жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

Москва 2408:29

Аномальная жара надвигается на Москву

Интерфакс08:45

В Москву на следующей неделе может прийти аномальная жара

Эхо Москвы05:30

Аномальная жара до 32 градусов придет в Москву

Вечерняя Москва06:44

Синоптики предупредили о 30-градусной жаре в Москве

Коммерсантъ06:00

Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе жару до 32 градусов

РБК05:40

Синоптики предупредили москвичей о 32-градусной жаре на следующей неделе

ТАСС07:38
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