МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов. Осадков на следующей неделе не ожидается, цитирует Тишковца РИА Новости. А вот на выходных синоптики обещают дожди, грозы и усиление ветра.

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник» Минобороны РФ показало видео первых летных испытаний тяжелого ударного беспилотника "Охотник".

Политика Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Происшествия Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшего в Одессе отеля Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично проследить за расследованием пожара в одесской гостинице «Токио Стар», в результате которого погибли восемь человек и еще десять пострадали.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Экономика Трамп созвал лидеров крупнейших банков США из-за спада на биржах Президент США Дональд Трамп созвал руководителей трех крупнейших банков страны из-за резкого падения биржевых индексов в среду, 14 августа.

Происшествия На незаконную свалку около аэропорта «Жуковский» выехала спецкомиссия Сегодня в Подмосковье начнет работу комиссия, которая должна проверить информацию о скоплении птиц на мусорных свалках близ аэропорта «Жуковский», где накануне произошло ЧП с пассажирским лайнером.

Общество К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей «Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.

Происшествия СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.

Происшествия На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

Энергетика Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.

Хоккей Хоккеист Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву Российский хоккеист Иван Барбашёв привёз в Москву Кубок Стэнли, который завоевал в прошлом сезоне вместе с «Сент-Луисом».

Здоровье Минздрав рекомендует работодателям тестировать уровень физической активности работников Минздрав рекoмендует рабoтодателям организовывать "физкульт-брейки", командно-спортивные мероприятия в рабочее время, а также ввести "Неделю физическoй активности".

Происшествия В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Общество На Сочи обрушился залповый ливень На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.

Транспорт Главный российский байкер Хирург оценил кузбасский автобан В субботу, 17 августа, колонна мотоциклистов, которую возглавили губернатор области Сергей Цивилев и лидер российского байкерского движения "Ночные волки" Хирург, отправилась в мотопробег по новому участку трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.

Политика Порошенко назвал себя в декларации президентом Украины В декларации, которую Порошенко подал 7 августа, указано, что место работы бывшего украинского лидера — "администрация президента Украины", а занимаемая должность — "президент Украины".

Хоккей Шипачев: в раздевалке СКА Кагарлицкому нужно не выживать, а наслаждаться Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий в раздевалке петербургского хоккейного клуба должен наслаждаться, а не выживать, заявил его бывший одноклубник по московскому "Динамо" Вадим Шипачев.

Политика Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.