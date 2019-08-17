Общество
Жара до 30 градусов ожидается в МосквеВести.Ru 03:40
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов. Осадков на следующей неделе не ожидается, цитирует Тишковца РИА Новости. А вот на выходных синоптики обещают дожди, грозы и усиление ветра.
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с чего всё началось
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости04:36
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