МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов. Осадков на следующей неделе не ожидается, цитирует Тишковца РИА Новости. А вот на выходных синоптики обещают дожди, грозы и усиление ветра.

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

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