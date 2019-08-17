Общество

Жара до 30 градусов ожидается в МосквеВести.Ru 03:40

Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов. Осадков на следующей неделе не ожидается, цитирует Тишковца РИА Новости. А вот на выходных синоптики обещают дожди, грозы и усиление ветра.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Синоптики пообещали москвичам потепление до 30 градусов

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости04:36

Подробнее о событии

Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару с начала недели

Известия04:35

Синоптики пообещали жителям московского региона до 30 градусов тепла

РБК03:46

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Вести.Ru03:40

Синоптик заявил о возвращении 30-градусной жары в Москву

Газета.Ru03:33

Москву накроет мощное потепление

Мослента03:30

Мощное потепление: 30-градусную жару прогнозируют в Москве

Москва 2402:50

До 30 градусов: синоптики пообещали москвичам возвращение лета в столицу

Вечерняя Москва02:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

Обновлено в 03:32
Происшествия

Зеленский обещает наказать владельца сгоревшего отеля в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью 8 человек при пожаре в отеле, расположенном в Одессе.
Обновлено в 04:36
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Кино

Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»

Американский актер и режиссер Питер Фонда, прославившийся благодаря своей роли в фильме "Беспечный ездок", скончался в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб

Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Происшествия

СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске

Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Футбол

«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника Коутиньо

Обновлено вчера в 19:13
Политика

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Футбол

Молодёжный состав «Крыльев Советов» сыграл вничью с «Уралом»

Матч завершился со счётом 2:2. Сегодня, 17 августа, молодёжный состав "Крыльев Советов" провёл матч на выезде против "Урала".
Обновлено в 03:01
Общество

Транспортные карты запретят пополнять наличными

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 04:27
Происшествия

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

Во Франции 13 человек пострадали во время запуска фейерверка

Обновлено в 04:22
Общество

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря вблизи рек.
Обновлено вчера в 14:58
Теннис

Медведев выиграл российское дерби в Цинциннати и сыграет с Джоковичем

В четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящего в американском Цинциннати, россиянин Даниил Медведев в двух сетах победил соотечественника Андрея Рублёва.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Игры

Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры

На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Кино

На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

Обновлено вчера в 06:54
Наука

Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу

Обновлено в 01:35
Транспорт

В московских аэропортах отменено и задержано свыше десяти рейсов

Обновлено в 04:28
Футбол

Маркизио может перейти в «Брешию»

Обновлено в 04:58
Происшествия

СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском

Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Баскетбол

Прохоров продал «Бруклин» за рекордную сумму в $2,35 млрд

Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов. В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов.
Обновлено вчера в 09:42
Космос

Компания Virgin Galactic показала новый космопорт

Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Происшествия

Украинские силовики поймали сбежавшего наркобарона

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера.
Обновлено в 04:04
Футбол

Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное