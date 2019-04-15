Жано может перейти в «Краснодар»Спорт БИЗНЕС Online 12:10

Жано принадлежит «Спартаку», а за самарский клуб выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист сыграл в десяти матчах, забил один гол и отдал одну передачу. Контракт Жано с московским клубом действует до 2021 года.

Жано может перейти в «Краснодар»

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