Футбол

Ананидзе перешёл из «Спартака» в «Крылья Советов» на правах аренды
RT на русском
12:32

Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе подписал арендное соглашение с «Крыльями Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.
RT на русском12:32

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«Крылья Советов» объявили о переходе Ананидзе (фото)

Советский спорт13:04

Ананидзе перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

Матч ТВ11:56

Рейнгольд распёк покинувших «Спартак» футболистов

News.ru10 января в 03:24

Джано будет выступать в «Крыльях Советов» под номером 10

Sport24.ru12:41

"Желаем игрокам успехов в матчах за новый клуб!" "Спартак" - об аренде Ананидзе и Тимофеева в "Крылья"

Спорт-Экспресс12:53

Два футболиста «Спартака» перешли в «Крылья Советов»

РБК10 января в 06:30

Хавбек «Спартака» Джано подписал арендное соглашение с «Крыльями Советов»

Чемпионат11:54
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Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта

Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:53
Происшествия

Самолет выкатился за пределы ВПП в столичном аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).
Обновлено в 06:55
Политика

В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям

Ранее таблоид Bild распространил информацию о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду компаний страны с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:58
Политика

Порошенко призвал РПЦ показать свой томос

Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.
Обновлено в 10:59
Политика

Польша построит остров в Калининградском заливе

Обновлено в 06:58
Политика

Спецслужбы Венесуэлы задержали главу оппозиционного парламента

Обновлено в 11:54
Происшествия

В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга

В Самарской области правоохранительные органы проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице.
Обновлено в 12:57
Политика

МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг

МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
Обновлено в 12:57
Космос

Сеанс восстановления связи с телескопом «Спектр-Р» закончился неудачей

Обновлено в 08:08
Общество

Умер актер и режиссер Евгений Радомысленский

Российский актер и режиссер Евгений Радомысленский умер в возрасте 83 лет.
Обновлено в 13:05
Спорт

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе

Обновлено в 09:52
Авто

Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года

Автоэксперты составили рейтинг лучших автомобилей прошлого года в нескольких категориях.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Обновлено в 10:21
Политика

На Украине составили рейтинг предателей

Украинское издание Realist.Online 12 января презентовало рейтинг предателей, состоящий из политиков, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, который был составлен на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.
Обновлено в 13:44
Политика

В Белоруссии выступили против российских телеканалов

«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Политика

WSJ: Белый дом подавал прошение в Пентагон об ударе по Ирану

The Wall Street Journal отмечает, что поданное Болтоном прошение свидетельствует о "серьезных планах" вооруженных сил США в Иране.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии

«Буквально за последние 36 часов ВВС нанесли удар по иранским складам с иранским же оружием в международном аэропорту Дамаска», — сообщил Нетаньяху в обращении к правительству.
Обновлено в 07:50
Футбол

«Барселона» ожидаемо разгромила «Эйбар» на «Камп Ноу»

Обновлено в 14:21
Политика

Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников

Поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение о покупке Украиной турецких разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.
Обновлено в 08:44
Спорт

Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Около 400 человек эвакуировали из здания в центре Москвы

Около 400 человек эвакуировали из-за возгорания в здании в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по столице.
Обновлено в 15:13
Спорт

Россиянки сенсационно выиграли эстафету по биатлону в Оберхофе

Российские биатлонистки одержали сенсационную победу в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Обновлено в 07:05
Политика

Программа АдГ включает пункт о возможности выхода ФРГ из ЕС

В ФРГ правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) приняла программу к выборам в Европарламент.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Япония собирается создать ударные самолеты электронной войны

Ударные наступательные самолеты электронной войны могут скоро появится на вооружении Японии, пишет газета Yomiuri.
Обновлено в 00:29
Происшествия

«КамАЗ-мастер» попросил ужесточить правила поведения зрителей «Дакара»

Обновлено вчера в 05:19
Происшествия

В Тверской области трактор провалился под лед, есть жертвы

В Тверской области на реке Медведица трактор, в котором ехали три человека, провалился под лед, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Магнитогорске отыскали хозяйку квартиры, где мог произойти взрыв

Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году

Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Футбол

Головин и Фабрегас – в старте «Монако» на матч лиги 1 с «Марселем»

В матче 20-го тура чемпионата Франции Монако на выезде сыграет с Марселем. Стал известны стартовые составы команд.
Обновлено в 14:16
Общество

Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному

Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 06:02
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