Футбол

Жано Ананидзе: «Слова Черенкова стали моим стимулом в жизни»Матч ТВ 04:08

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе рассказал о своих воспоминаниях о бывшем футболисте красно-белых Федоре Черенкове. Напомним, 25 июля Черенкову исполнилось бы 60 лет.
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Джано: слова Черенкова стали для меня стимулом в жизни

Чемпионат06:20

Джано Ананидзе: Слова Черенкова о том, что я похож на него, стали стимулом в жизни

Советский спорт06:11

Жано Ананидзе: «Слова Черенкова стали моим стимулом в жизни»

Sportbox.RU04:08

Жано Ананидзе: «Слова Черенкова стали моим стимулом в жизни»

Матч ТВ04:08
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"Залповые ливни подтопили несколько улиц в Лазаревской и Центральном районах Сочи, а также и стали причиной схода селей в Барановском сельском округе", - сообщили агентству "Интерфакс - Юг" в администрации Сочи в четверг.
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Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

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Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов

Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.
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Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание

Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга.
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Матвиенко предложила не дискриминировать богатых людей в России

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Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
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Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold

Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
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Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
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Перейра поссорился с тренером «Порту» перед матчами с «Краснодаром»

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В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10

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