Футбол
Жано Ананидзе: «Слова Черенкова стали моим стимулом в жизни»Матч ТВ 04:08
Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе рассказал о своих воспоминаниях о бывшем футболисте красно-белых Федоре Черенкове. Напомним, 25 июля Черенкову исполнилось бы 60 лет.
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Происшествия
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе № 5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе № 8.
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СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер NEYMA. Об этом говорится Facebook-аккаунте ведомства.
Обновлено в 07:07
Финансы
Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей
Ранее днем евро опускался до 69,95 рубля – минимума с марта прошлого года.
Обновлено в 08:49
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
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Кино
Микки Рурк сыграет в фильме Барецкого «Брат-3» за 300 тысяч долларов
По словам Барецкого, Рурк согласился сыграть в его фильме за 300 тысяч долларов.
Обновлено в 08:00
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
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Кино
Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов
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Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Ливни в Сочи спровоцировали сход селей и подтопление ряда улиц курорта
"Залповые ливни подтопили несколько улиц в Лазаревской и Центральном районах Сочи, а также и стали причиной схода селей в Барановском сельском округе", - сообщили агентству "Интерфакс - Юг" в администрации Сочи в четверг.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга.
Обновлено в 08:23
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Транспорт
На северо-западе Москвы откроют новый мост и метро
В 2020-21 годах на северо-западе Москвы откроется новый автомобильный мост и метро.
Обновлено в 08:58
Финансы
В ЦБ назвали объём международных резервов России
«Объём международных резервов по состоянию на 19 июля составил $520,3 млрд, увеличившись за неделю — на $0,6 млрд, или на 0,1%», — указывает регулятор.
Обновлено в 09:07
Спорт
Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ
Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.
Обновлено в 02:32
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
В России представили смартфон Honor 20 Pro
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Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
Обновлено в 08:00
Футбол
Перейра поссорился с тренером «Порту» перед матчами с «Краснодаром»
Полузащитник Данилу Перейра покинул расположение "Порту" после ссоры с главным тренером Сержиу Консейсау, сообщает A Bola.
Обновлено в 02:12
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
44-летняя Натали Имбрулья забеременела благодаря ЭКО и донору
Британская певица Натали Имбрулья поделилась со своими поклонниками радостной новостью.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Названы болезни, вызывающие рак
Если не лечить хронические болезни кишечника, вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барра, высок риск развития рака, отмечают врачи.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11