Футбол
Жамалетдинов забил свой дебютный гол за «Лех»Sport24.ru 02:17
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступающий на правах аренды за «Лех», забил свой первый гол в составе польской команды.
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