Футбол
Жамалетдинов забил свой дебютный гол за «Лех»Sport24.ru 02:17
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступающий на правах аренды за «Лех», забил свой первый гол в составе польской команды.
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Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв
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Политика
Зеленский зачитал рэп Эминема и проголосовал на выборах
Обновлено в 04:48
Происшествия
Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
Обновлено в 05:43
Космос
Илон Маск переписывался с подписчиками на русском
Обновлено вчера в 21:54
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Политика
МИД Мексики обвинил патрули США в вымогательствах у мигрантов
В МИД Мексики подчеркнули, что патрулирование и обеспечение безопасности государственной границы, проводимое вне законных структур США, угрожает безопасности мигрантов.
Обновлено в 05:13
Футбол
Дибала останется в «Ювентусе» в следующем сезоне
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал об успехе клуба, который вчера завоевал чемпионский титул, обыграв 2:1 "Фиорентину".
Обновлено в 05:29
Политика
На Украине избирательница закусила бюллетенем для голосования
Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 05:21
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Политика
«Президентом будет Зеленский», — Бабченко окончательно «слил» своего хозяина
Еще до открытия избирательных участков на Украине придворный пропагандист Аркадий Бабченко «слил» своего патрона Порошенко, высказав уверенность в победе его оппонента.
Обновлено в 03:52
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Экономика
В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей
Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Музыка
Дельфин выступит с концертом в новосибирской «Подземке»
В новосибирской «Подземке» 25 апреля пройдет большой концерт музыканта Дельфина.
Обновлено в 02:12
Общество
Мать Андрея Стенина впервые приехала на место его гибели в Донбассе
Мать фотокорреспондента Андрея Стенина, погибшего в Донбассе в августе 2014 года, впервые посетила школу, названную его именем в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:22
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Политика
Владимир Зеленский и пустота
Владимир Зеленский в понедельник отпразднует ошеломительную победу во втором туре президентских выборов в Украине.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20%
Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
Обновлено в 02:21
Технологии
Автор вируса WannaCry признался в создании нового вредоносного ПО
Компьютерный гений из Великобритании Маркус Хатчинс признался в создании и распространении нового эффективного вируса Kronos.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Общество
МВД предлагает запретить социальную реабилитацию больных наркоманией в организациях без лицензии
В пояснительной записке говорится, что шесть лет назад социальная реабилитация была выведена из состава наркологической помощи, после чего в Росии почти втрое выросло число частных центров, оказывающих платные услуги по профилю психиатрия-наркология.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09