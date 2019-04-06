Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в ЭстониюВести.Ru 12:27
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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Олимпийская сборная России одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче, передает ТАСС.
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