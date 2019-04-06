ZDF сообщил о вторжении России в ЭстониюВести.Ru 12:27

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Происшествия Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.

Армия и оружие В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ» В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.

Экономика Банк «Заречье» предлагает «Сезонный» вклад Банк «Заречье» ввел вклад «Сезонный». Он открывается на 182 дня под 8% годовых.

Происшествия Стрельба в Дании: ранены несколько человек В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.

Спорт Светлана Соколовская: «Переход Сотсковой был общекомандным решением» Светлана Соколовская, под руководством которой к новому сезону будет готовиться участница Олимпийских игр в Пхенчхане Мария Сотскова, назвала переход фигуристки к ней от прежнего тренера Елены Буяновой общекомандным решением, сообщает ТАСС.

Политика Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Хоккей Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.

Здоровье Почему население в России убывает В России растет смертность населения, за 2018 год она увеличилась в 32 регионах.

Гаджеты Студенты из Китая обманули Apple почти на 1 млн долларов Мошенники сдавали в сервисные центры поддельные iPhone, а взамен получали новые оригинальные смартфоны, которые потом продавали Власти США раскрыли схему, с помощью которой двум китайским студентам за год удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов.

Политика Иран пригрозил внести армию США в список террористов наравне с ИГ Правительство Ирана может внести вооруженные силы США в список террористов, где уже находится запрещенная на территории РФ организация «Исламское государство».

Здоровье Новая медицинская специальность появится в России В Минздраве РФ сообщили, что с 2020 года в России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.

Происшествия В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».

Происшествия В московском отеле мужчина убил свою подругу во время ссоры В отеле на северо-западе Москвы мужчина убил свою подругу и попытался покончить с собой.

Хоккей Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии Олимпийская сборная России одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче, передает ТАСС.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Политика В G7 призвали Россию освободить украинских моряков Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.

Музыка Родители Децла получили посмертную награду сына Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.