Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в ЭстониюВести.Ru 12:27

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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ZDF сообщил о «вторжении» России в Эстонию

РИА Новости15:29

На немецком ТВ заявили о «вторжении» России в Эстонию. Соловьев отреагировал

URA.Ru11:37

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Газета.Ru15:00

На немецком телеканале сообщили о «вторжении» России в Эстонию

RT на русском13:28

Немецкий телеканал сообщил о «вторжении» российской армии в Эстонию

Московский Комсомолец12:21

Ведущий ZDF в новостях «образно» рассказал о вторжении России в Эстонию

РБК14:01

Соловьев рассказал о провокации в эфире немецкого ТВ

Взгляд.ру09:10
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Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Спорт

Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Италии

Обновлено в 15:11
Политика

ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов

Официальные итоги первого тура выборов президента Украины будут объявлены 7 апреля.
Обновлено в 11:01
Технологии

В Германии спелеологи обнаружили гигантскую древнюю пещеру

Спелеологи обнаружили в Германии, в Рейнских сланцевых горах, гигантскую древнюю пещерную систему, предположительно, ей несколько миллионов лет.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы

Обновлено в 15:11
Авто

На автосалоне в Санкт-Петербурге презентовали «инвалидку» будущего

Обновлено в 14:04
Футбол

В «Спартаке» заявили, что Кононов продолжит тренировать команду

Обновлено в 15:22
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Происшествия

Жителя Нью-Йорка обвинили в угрозах убийством конгрессмену США

Обвинения в угрозах физическим насилием и убийством в адрес члена палаты представителей США мусульманки Ильхэн Омар предъявлены мужчине из Нью-Йорка.
Обновлено в 16:58
Происшествия

В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком

Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
Политика

Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства

Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Врачи отговаривали Заворотнюк от беременности

Обновлено в 11:01
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара

Обновлено в 05:03
Происшествия

ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву

В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Футбол

Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»

Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

Боевики обстреляли город в сирийской провинции Хама, есть жертвы

Группа боевиков обстреляла город Мухрад в сирийской провинции Хама. В результате происшествия погиб один человек.
Обновлено 04 апреля в 12:51
Здоровье

Новая медицинская специальность появится в России

В Минздраве РФ сообщили, что с 2020 года в России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено вчера в 11:09
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено вчера в 07:40
Общество

Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы

Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено вчера в 11:27
Наука

Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке

Обновлено в 03:55
Общество

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Наука

Зрительная информация в памяти поблекла со временем

Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Политика

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес

Лолита впервые озвучила причины расставания с Цекало

Обновлено в 10:51
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