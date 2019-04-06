ZDF сообщил о вторжении России в ЭстониюВести.Ru 12:27

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

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