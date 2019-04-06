Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в ЭстониюВести.Ru 12:27

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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Ведущий ZDF в новостях «образно» рассказал о вторжении России в Эстонию

РБК14:01

На немецком телеканале объявили о «вторжении» России в Эстонию

Известия12:37

Соловьев рассказал о провокации в эфире немецкого ТВ

Взгляд.ру09:10

О «вторжении» России в Эстонию объявили на немецком телеканале

Газета.Ru11:47

На немецком ТВ заявили о «вторжении» России в Эстонию. Соловьев отреагировал

URA.Ru11:37

ZDF сообщил о «вторжении» России в Эстонию

РИА Новости11:08

Немецкий телеканал сообщил о «вторжении» российской армии в Эстонию

Московский Комсомолец12:21
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Футбол

Фанаты «Спартака» избили своего до потери сознания из-за Глушакова

Обновлено в 13:17
Происшествия

В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
Обновлено в 10:42
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ

Обновлено в 13:58
Хоккей

Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ

НХЛ назвала тройку лучших звезд игрового дня, и первое место в этом списке занял также Панарин. Бобровский стал третьей звездой.
Обновлено в 04:29
Авто

Дрель вместо мотора: блогеры поставили эксперимент

Обновлено вчера в 06:30
Политика

В G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:17
Футбол

Божович считает, что «Крылья» проиграли «Краснодару» из-за арбитра

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович был возмущен работой арбитра в матче с «Краснодаром».
Обновлено в 13:18
Музыка

Сергей Лазарев назвал имя главного соперника на «Евровидении-2019»

Обновлено в 02:52
Политика

Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено вчера в 06:26
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика

Власти 20 штатов подали в суд на Трампа

Недовольство властей штатов вызвала незаконная попытка администрации Трампа направить 1,6 миллиарда долларов из федерального бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 03:36
Политика

ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Футбол

«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом»

"Ювентус" победил "Милан" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии (2:1). В составе "россонери" отличился нападающий Кшиштоф Пентек, у "бьянконери" голами отметились форварды Пауло Дибала (с пенальти) и Мойзе Кин.
Обновлено в 14:01
Политика

Порошенко рассказал о сделанных после первого тура выводах

Действующий глава Украины Петр Порошенко прокомментировал итоги первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт

Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 12:05
Политика

Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Российские военные испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

Обновлено в 13:45
Кино

Семья Джексона выпустила фильм в ответ на «Покидая Неверленд»

Обновлено в 13:00
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Энергетика

Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено вчера в 15:02
Политика

В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ Ковалева

Прощание с депутатом Госдумы и бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Культура

Умер Любомир Крыса

Во Львове умер известный фотограф и фотохудожник, заслуженный сотрудник культуры Украины Любомир Крыса, передает УНН.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке

Обновлено в 03:55
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила о потерях после взятия аэропорта Триполи

Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
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