ZDF объявил о «вторжении» России в ЭстониюРИА Новости 11:08

Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг - в духе нынешней информационной войны.

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».

Политика Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков Главы МИД стран G7 призвали Москву освободить украинских моряков, которые в ноябре 2018 года были задержаны пограничниками в результате инцидента в районе Керченского пролива.

Политика Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства «Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.

Политика Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.

ЖКХ У Березняков появится комплексная дорожная карта Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.

Политика Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.

Хоккей «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс», но избежал встречи с «Вашингтоном» "Пингвинз" набрали 1 очко и смогли избежать встречи с "Вашингтоном" в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

Политика Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах Трехнедельную стажировку в британских спецслужбах — МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС) прошел принц Уильям.

Космос Источник назвал дату запуска очередного спутника «Глонасс-М» «Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным спутником «Глонасс-М» с космодрома Плесецк намечается на 13 мая», — сообщил источник.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Музыка Децл посмертно удостоился звания «Хип-хоп легенда» Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) посмертно удостоен звания "Хип-хоп легенда" премии "Жара Music Awards 2018".

Происшествия Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека, сообщает столичное управление МЧС.

Шоу-бизнес Екатерина Вилкова показала архивные фото сына из роддома Сегодня супруги отмечали пятилетие сына, но не показали ни одной фотографии с торжества.

Шоу-бизнес «Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.

Наука Ученые назвали главную причину рака Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.

Энергетика Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.

Происшествия В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Экономика Совкомбанк привлек 6 млрд рублей через допэмиссию Совкомбанк не первый раз привлекает иностранных инвесторов в капитал: в августе 2018 г. он разместил 9% акций и привлек 9,7 млрд руб. В допэмиссии участвовали Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings.

Хоккей Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»