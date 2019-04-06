Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в ЭстониюРИА Новости вчера в 11:08
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг - в духе нынешней информационной войны.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 17:17
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