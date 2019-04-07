Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»Газета.Ru 14:46
YouTube заблокировал канал участника музыкального коллектива Олега Парастаева "за спам, обман и мошенничество".
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Гаджеты
Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек
Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве
Ранее стало известно, что в Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома.
Обновлено в 04:50
Здоровье
Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте
Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Политика
ЦИК Украины объявил итоги первого тура президентских выборов
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский представил план прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телевидения рассказал о своем плане прекращения войны в Донбассе.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля
Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Хоккей
СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серии
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео
Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Экономика
В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Политика
Президент Словакии Андрей Киска намерен стать премьер-министром
Сам же Киска намерен стать премьер-министром новой партии.
Обновлено в 17:14
Гаджеты
Маленькая революция: кнопочные телефоны на KaiOS умеют почти то же, что и смартфоны
В 2007 году началась эра смартфонов.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Экономика
ПИФы демонстрируют неплохую доходность
Доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в первом квартале этого года составила по консервативным стратегиям 2–3,6%, по более рисковым 4–9%.
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Смартфон-слайдер Asus с поддержкой 5G позирует на качественных рендерах
A 5G dual slider, from one of ASUS's Zenfone 5 designers. pic.twitter.com/OLrctdYbgz — Evan Blass (@evleaks) 7 апреля 2019 г. Чем-то идея такого двойного слайдера напоминает Nokia N95, верхняя часть которого двигалась в обе стороны.
Обновлено в 16:42
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде
Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР
В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:06
Единоборства
Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях
Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»
Обновлено в 15:25
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Политика
Изменение климата в Арктике привело к миграции животных
Обновлено в 06:05
Общество
В России вводится налог на вёсельные лодки
Поправка исключает вёсельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 05 апреля в 08:38
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Обновлено в 10:30