YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»Газета.Ru 14:46

YouTube заблокировал канал участника музыкального коллектива Олега Парастаева "за спам, обман и мошенничество".

Гаджеты Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Происшествия В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве Ранее стало известно, что в Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома.

Здоровье Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.

Армия и оружие Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.

Политика Зеленский представил план прекращения войны в Донбассе Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телевидения рассказал о своем плане прекращения войны в Донбассе.

Происшествия Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.

Шоу-бизнес Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".

Общество В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".

Экономика В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.

Экономика ПИФы демонстрируют неплохую доходность Доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в первом квартале этого года составила по консервативным стратегиям 2–3,6%, по более рисковым 4–9%.

Гаджеты Смартфон-слайдер Asus с поддержкой 5G позирует на качественных рендерах A 5G dual slider, from one of ASUS's Zenfone 5 designers. pic.twitter.com/OLrctdYbgz — Evan Blass (@evleaks) 7 апреля 2019 г. Чем-то идея такого двойного слайдера напоминает Nokia N95, верхняя часть которого двигалась в обе стороны.

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.

Политика В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.

Единоборства Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.