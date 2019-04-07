Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»Газета.Ru 14:46

YouTube заблокировал канал участника музыкального коллектива Олега Парастаева "за спам, обман и мошенничество".
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YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс» из-за роста популярности

Lenta.ru13:31

Восстановленный клип «На заре» группы «Альянс», ставший хитом в Интернете, неожиданно заблокирован в ЮТьюбе

Эхо Москвы12:31

«Монеточка спела „На заре“ с душой». Клавишник группы «Альянс» — о перестройке, феноменальном успехе и Достоевском

Фонтанка.Ру07:16

YouTube заблокировал канал с клипом «На заре» 1987 года

Телеканал 360°10:23

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс». За сутки его посмотрели полмиллиона раз

Дождь12:18

YouTube заблокировал канал с клипом «На заре» 1987 года

Говорит Москва10:56

YouTube заблокировал клип «На заре» 1987 года

News.ru12:11
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Гаджеты

Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек

Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.
Обновлено в 14:41
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Происшествия

В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве

Ранее стало известно, что в Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Здоровье

Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте

Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину

Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Политика

ЦИК Украины объявил итоги первого тура президентских выборов

Обновлено в 08:42
Политика

Зеленский представил план прекращения войны в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телевидения рассказал о своем плане прекращения войны в Донбассе.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля

Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Хоккей

СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серии

Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Экономика

В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Политика

Президент Словакии Андрей Киска намерен стать премьер-министром

Сам же Киска намерен стать премьер-министром новой партии.
Обновлено в 17:14
Гаджеты

Маленькая революция: кнопочные телефоны на KaiOS умеют почти то же, что и смартфоны

В 2007 году началась эра смартфонов.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Космос

Составлены требования безопасности при появлении «дырок» в кораблях «Союз»

Обновлено в 01:08
Экономика

ПИФы демонстрируют неплохую доходность

Доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в первом квартале этого года составила по консервативным стратегиям 2–3,6%, по более рисковым 4–9%.
Обновлено в 07:50
Гаджеты

Смартфон-слайдер Asus с поддержкой 5G позирует на качественных рендерах

A 5G dual slider, from one of ASUS's Zenfone 5 designers. pic.twitter.com/OLrctdYbgz — Evan Blass (@evleaks) 7 апреля 2019 г. Чем-то идея такого двойного слайдера напоминает Nokia N95, верхняя часть которого двигалась в обе стороны.
Обновлено в 16:42
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде

Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР

В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган заявил, что Собчак заслужила счастья и любви

Обновлено в 14:28
Единоборства

Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях

Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Гаджеты

Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»

Обновлено в 15:25
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Обновлено в 03:05
Политика

Изменение климата в Арктике привело к миграции животных

Обновлено в 06:05
Общество

В России вводится налог на вёсельные лодки

Поправка исключает вёсельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 05 апреля в 08:38
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
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