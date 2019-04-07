Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»Газета.Ru 14:46

YouTube заблокировал канал участника музыкального коллектива Олега Парастаева "за спам, обман и мошенничество".
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YouTube заблокировал канал с клипом «На заре» группы «Альянс»

Life.ru12:35

Восстановленный клип «На заре» группы «Альянс», ставший хитом в Интернете, неожиданно заблокирован в ЮТьюбе

Эхо Москвы12:31

YouTube заблокировал канал с клипом «На заре» 1987 года

Говорит Москва10:56

YouTube заблокировал канал с клипом «На заре» 1987 года

Телеканал 360°10:23

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс». За сутки его посмотрели полмиллиона раз

Дождь12:18

YouTube заблокировал клип «На заре» 1987 года

News.ru12:11

«Монеточка спела „На заре“ с душой». Клавишник группы «Альянс» — о перестройке, феноменальном успехе и Достоевском

Фонтанка.Ру07:16
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Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

Обновлено в 15:35
Политика

Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Костромской области пропали два ребенка

Обновлено в 15:35
Происшествия

При взрыве в жилом доме в Тбилиси пострадали восемь человек

Взрыв произошел в жилом доме на окраине Тбилиси, в результате пострадали восемь человек, заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко.
Обновлено в 07:32
Общество

Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга

Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено в 15:11
Политика

Зеленский хочет сохранить курс Украины в НАТО и ЕС

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что выступает за сохранение курса страны в НАТО и Евросоюз.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Обновлено в 12:34
Музыка

Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню

Обновлено в 11:09
Политика

Зеленский заявил о готовности остановить войну в Донбассе

О ситуации в Донбассе высказался участник второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:39
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия

Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский поблагодарил Авакова за «прозрачный» первый тур выборов

Первый тур выборов президента Украины прошёл достаточно прозрачно и честно. Нарушения, если и имели место, то были незначительны.
Обновлено в 12:49
Религия

Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение

Патриарх Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Православные верующие в воскресенье, 7 апреля, встречают один из главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину

Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

Обновлено в 15:29
Политика

Юнкер выступил против деления ЕС на Западную и Восточную Европу

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в эфире радиопередачи Euronetplus выступил против геополитического деления Евросоюза на Западную и Восточную Европу.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Авто

Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле

Обновлено в 02:00
Политика

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непол, после того как Киев отказал во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену, сообщило агентство Agerpres.
Обновлено в 00:05
Спорт

Гимнастка Арина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии

Россиянка Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Обновлено в 10:05
Политика

Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров

Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Гаджеты

Мобильная видеокарта GeForce GTX 1650 будет на 24% быстрее GTX 1050 Ti

В Сеть уже попадали результаты тестирования GTX 1650 в Final Fantasy XV, но они показывали разную производительность.
Обновлено в 04:27
Космос

Составлены требования безопасности при появлении «дырок» в кораблях «Союз»

Обновлено в 01:08
Общество

На улице Блохина появилось общественное пианино

Инструмент накрыли пленкой, обезопасив его тем самым от непредвиденных осадков.
Обновлено в 09:55
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

Обновлено в 15:38
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

Обновлено в 04:48
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.
Обновлено в 07:03
Игры

Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект

Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
Обновлено в 10:10
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