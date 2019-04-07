Музыка
YouTube заблокировал клип 1987 года «На заре» группы «Альянс»NewInform вчера в 19:08
Популярный видеохостинг YouTube заблокировал клип на песню «На заре» группы «Альянс». Соответствующей информацией поделился автор композиции и участник музыкального коллектива Олег Парастаев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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Снятый более 30 лет назад клип «На заре» группы «Альянс» заблокировали в YouTube
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