YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»Известия 15:10

Песня «На заре» вышла в 1987 году и стала главным хитом группы «Альянс». Однако клип на нее ранее не публиковался, так как видео показалось музыкантам неудачным. 29 марта администрация социальной сети Facebook два раза заблокировала группу РЕН ТВ в преддверии президентских выборов на Украине.

Армия и оружие На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".

Политика Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.

Политика Порошенко заявил об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию» Действующий президент Украины, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер для продвижения «к свободной Европе», поскольку иначе есть угроза «откатиться под имперскую Россию».

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Футбол Роналду продемонстрировал вокальные способности Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с подписчиками в «Инстаграме» своими вокальными способностями.

Политика Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.

Политика Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".

Политика Фарион хочет запретить русскоязычным украинцам работать и учиться В эфире украинского телеканала бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».

Политика Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.

Политика Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.

Гаджеты Прошло 30 лет: Windows 10 научилась безопасно извлекать USB-накопители без вмешательства В Windows 10 в сборке 1809 Microsoft меняет настройку по умолчанию, которая применяется к USB-накопителям и другим съемным носителям.

Политика ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным «Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.

Финансы Пенсионеров подготовили к стрессу Доходность добровольных программ снизилась в преддверии тестов ЦБ "Ъ" подвел итоги деятельности за 2018 год крупнейших российских пенсионных фондов, занимающихся негосударственным пенсионным обеспечением (НПО).