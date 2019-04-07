Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»Известия 15:10
Песня «На заре» вышла в 1987 году и стала главным хитом группы «Альянс». Однако клип на нее ранее не публиковался, так как видео показалось музыкантам неудачным. 29 марта администрация социальной сети Facebook два раза заблокировала группу РЕН ТВ в преддверии президентских выборов на Украине.
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Общество
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В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
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Технологии
За кем будущее: во Владивостоке ждут IT-евангелистов и нейропсихологов
Во Владивостоке вузовские аналитики предрекают востребованность через пять-десять лет IT-евангелистам и нейропсихологам, сообщает «Приморская газета».
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Фарион хочет запретить русскоязычным украинцам работать и учиться
В эфире украинского телеканала бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».
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Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
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Политика
Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке
Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
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ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
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В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
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Хоккей
СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча
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Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
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Финансы
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Доходность добровольных программ снизилась в преддверии тестов ЦБ "Ъ" подвел итоги деятельности за 2018 год крупнейших российских пенсионных фондов, занимающихся негосударственным пенсионным обеспечением (НПО).
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Космос
«Юрьева ночь» в память Гагарина пройдет в десятках стран мира
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Обновлено вчера в 10:47
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В Старице прошел III районный фестиваль хоров
Обновлено в 13:27