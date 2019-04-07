Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»Snob.ru вчера в 17:55
Музыкант выложил снятый 32 года назад клип на песню «На заре» 5 апреля. Сейчас вместо видео появляется сообщение о том, что видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт был удален. Парастаев заявил, что его канал заблокировали за спам, обман и мошенничество.
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Снятый более 30 лет назад клип «На заре» группы «Альянс» заблокировали в YouTube
Эхо Москвывчера в 19:42
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