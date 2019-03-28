Культура
YouTube удалил последние выпуски Дудя и ПарфеноваGazeta.SPb 03:49
С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя. Администрация сервиса назвала официальную причину — «нарушение условий использования YouTube». Более подробных пояснений сервис не давал.
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Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Общество
Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи
Заксобрание Краснодарского края одобрило передачу пляжной территории в Имеретинской низменности в Сочи образовательному фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин.
Обновлено в 14:05
Политика
Коломойский попал в базу «Миротворца»
Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:30
Происшествия
ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина
Обновлено в 09:51
Политика
МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, сообщало агентство Reuters.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе
37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Украина заявила о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 10:48
Происшествия
Дочь задержанного Ишаева в зале суда не могла перестать плакать
Дочь задержанного бывшего полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, академика РАН Виктора Ишаева Юлия в зале суд не могла остановить слезы.
Обновлено в 15:13
Единоборства
Усик отказался от пояса WBA и боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, являющийся единственным обладателем чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности, объявил об отказе от пояса WBA и боя с Денисом Лебедевым.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
Пожар в жилом доме на Сестрорецкой улице локализован
Обновлено в 07:44
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Обновлено в 15:11
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Технологии
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Футбол
«Эвертон» и «РБ Лейпциг» претендуют на 30-миллионного нападающего «Ромы»
Как сообщает Tuttomercato, в услугах чеха заинтересованы "Эвертон" и "РБ Лейпциг".
Обновлено в 15:09
Игры
Слух дня: Джордж Мартин работает над видеоигрой от создателей Dark Souls и Sekiro
В конце марта по сети стал внезапно расходиться безумный и маловероятный слух, согласно которому писатель Джордж Мартин уже какое-то время работает над сценарием грядущей видеоигры от студии FromSoftware, создателей серии Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.
Обновлено в 10:06
Здоровье
Движение в захвате
При первых подозрениях пациента отправляют на двигательный тест. Человек выполняет определенный набор движений.
Обновлено в 14:36
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Наука
Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков
По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании
В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007–2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров АвтоВАЗа.
Обновлено в 13:57
Музыка
Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге
Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Генпрокуратура Украины открыла дела на ближайшее окружение Порошенко
Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Кулик подтвердил информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению действующего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 12:10
Общество
Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы
Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13