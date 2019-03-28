Культура

YouTube удалил последние выпуски Дудя и ПарфеноваGazeta.SPb 03:49

С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя. Администрация сервиса назвала официальную причину — «нарушение условий использования YouTube». Более подробных пояснений сервис не давал.
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Почему YouTube удалил последние ролики Дудя и Парфенова

Газета.Ru06:12

Представители Парфенова объяснили решение YouTube скрыть выпуск «Намедни»

РБК08:25

Google посоветовал Дудю и Парфенову не нарушать закон

Lenta.ru09:18

Авторы «Намедни» подали апелляцию на удаление выпуска программы с Youtube

РИА Новости05:43

Видеохостинг YouTube удалил последние ролики на канале Юрия Дудя и Леонида Парфенова

Эхо Москвы11:18

Стало известно, почему первый выпуск «Намедни» Парфенова исчез из Сети

ФАН04:45

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

ТАСС02:40
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Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Общество

Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи

Заксобрание Краснодарского края одобрило передачу пляжной территории в Имеретинской низменности в Сочи образовательному фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин.
Обновлено в 14:05
Политика

Коломойский попал в базу «Миротворца»

Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:30
Происшествия

ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина

Обновлено в 09:51
Политика

МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы

27 марта президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, сообщало агентство Reuters.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе

37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Суд арестовал причастного к терактам в московском метро боевика

Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Украина заявила о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 10:48
Происшествия

Дочь задержанного Ишаева в зале суда не могла перестать плакать

Дочь задержанного бывшего полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, академика РАН Виктора Ишаева Юлия в зале суд не могла остановить слезы.
Обновлено в 15:13
Единоборства

Усик отказался от пояса WBA и боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, являющийся единственным обладателем чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности, объявил об отказе от пояса WBA и боя с Денисом Лебедевым.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

Пожар в жилом доме на Сестрорецкой улице локализован

Обновлено в 07:44
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Обновлено в 15:11
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Технологии

Силовики взялись за VPN-сервисы в России

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Футбол

«Эвертон» и «РБ Лейпциг» претендуют на 30-миллионного нападающего «Ромы»

Как сообщает Tuttomercato, в услугах чеха заинтересованы "Эвертон" и "РБ Лейпциг".
Обновлено в 15:09
Игры

Слух дня: Джордж Мартин работает над видеоигрой от создателей Dark Souls и Sekiro

В конце марта по сети стал внезапно расходиться безумный и маловероятный слух, согласно которому писатель Джордж Мартин уже какое-то время работает над сценарием грядущей видеоигры от студии FromSoftware, создателей серии Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.
Обновлено в 10:06
Здоровье

Движение в захвате

При первых подозрениях пациента отправляют на двигательный тест. Человек выполняет определенный набор движений.
Обновлено в 14:36
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Наука

Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков

По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено вчера в 06:36
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Кино

Анджелина Джоли станет супергероем Marvel

Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании

В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007–2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров АвтоВАЗа.
Обновлено в 13:57
Музыка

Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге

Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Генпрокуратура Украины открыла дела на ближайшее окружение Порошенко

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Кулик подтвердил информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению действующего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 12:10
Общество

Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы

Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
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Намедни
Телепередача (18+)
Авторская программа Леонида Парфёнова, выходившая в эфир Второй программы ЦТ в период с ноября 1990 по 1991 год и канала НТВ в период с осени 1993 года по 30 мая 2004 года. За своё существование программа сменила три жанра: как информационная программа неполитических новостей за неделю выходила с 1990 по 1991 год и с 1993 по 1996 год, как документальный проект - с 1 марта 1997 года по 28 декабря 2003, как информационно-аналитическая программа - с 9 сентября 2001 по 30 мая 2004 года.
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Таир Мамедов
Российский ведущий
Российский телеведущий, актёр, продюсер, режиссёр и сценарист. Экс-резидент «Comedy Club».
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