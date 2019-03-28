Культура

YouTube удалил последние видеоролики Парфенова и ДудяФАН вчера в 22:27

Администрация видеохостинга YouTube удалила последние залитые на сервис ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Видеохостинг YouTube удалил последние ролики на канале Юрия Дудя и Леонида Парфенова

Эхо Москвы11:18

Представители Парфенова объяснили решение YouTube скрыть выпуск «Намедни»

РБК08:25

Стало известно, почему первый выпуск «Намедни» Парфенова исчез из Сети

ФАН04:45

Авторы «Намедни» подали апелляцию на удаление выпуска программы с Youtube

РИА Новости05:43

Почему YouTube удалил последние ролики Дудя и Парфенова

Газета.Ru06:12

Google посоветовал Дудю и Парфенову не нарушать закон

Lenta.ru09:18

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

ТАСС02:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Черное море

Обновлено в 13:14
Наука

71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

Обновлено в 08:00
Культура

«Секс в большом городе» получит продолжение

Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".
Обновлено вчера в 19:05
Финансы

Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю

Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Силы ПВО САР отразили атаку Израиля на Алеппо

Государственное телевидение Сирии заявило, что Израиль нанес ракетный удар в окрестностях города Алеппо, который привел к материальному ущербу, сирийские ПВО сбили несколько израильских ракет, отразив атаку.
Обновлено вчера в 19:39
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Авто

В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей

Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».
Обновлено в 09:20
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Наука

Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака

С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Военные подорвут лед на четырех реках в Татарстане

Подрывная группа Казанского высшего танкового командного училища 29 марта осуществит подрывы льда на четырех реках Татарстана — Свияге, Ике, Кубне и Меше.
Обновлено в 10:48
Политика

Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX

Американская компания Boeing выпустила обновленную версию программы MCAS, из-за ошибки которой могли произойти две катастрофы с участием новейших авиалайнеров 737 MAX.
Обновлено в 11:58
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 06:50
Общество

Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании

В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».
Обновлено в 13:57
Политика

В Москве задержали бывшего полпреда в ДФО Ишаева

В Москве задержан бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Музыка

Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии

Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.
Обновлено в 11:16
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Космос

Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле

Обновлено в 12:58
Экономика

В России стало больше коррупции

В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Экономика

Счетная палата сообщила о рисках ненадлежащей реализации нацпроектов

Счетная палата считает, что на данный момент существует риск ненадлежащей реализации нацпроектов и недостижения национальных целей из-за проблем с освоением предусмотренных для этого бюджетных средств субъектами РФ.
Обновлено в 12:55
Здоровье

Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля

В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Обновлено в 09:59
Космос

Эксперт рассказал о серьёзном загрязнении космоса

Обновлено в 07:30
Армия и оружие

CIT: В Сирии действует российско-украинская ЧВК «Вега»

В Сирии с лета прошлого года действует российско-украинская ЧВК "Вега". Об этом сообщается в расследовании Conflict Intelligence Team.
Обновлено в 10:23
Политика

Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:31
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Футбол

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков о выборе лучшего гола в истории клуба.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

Отсидевшая за мошенничество Анастасия Дашко во второй раз стала мамой

Экс-участница «Дома — 2» Анастасия Дашко, отсидевшая в тюрьме, уже во второй раз стала мамой, пишет «СтарХит».
Обновлено в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Намедни
Телепередача (18+)
Авторская программа Леонида Парфёнова, выходившая в эфир Второй программы ЦТ в период с ноября 1990 по 1991 год и канала НТВ в период с осени 1993 года по 30 мая 2004 года. За своё существование программа сменила три жанра: как информационная программа неполитических новостей за неделю выходила с 1990 по 1991 год и с 1993 по 1996 год, как документальный проект - с 1 марта 1997 года по 28 декабря 2003, как информационно-аналитическая программа - с 9 сентября 2001 по 30 мая 2004 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Таир Мамедов
Российский ведущий
Российский телеведущий, актёр, продюсер, режиссёр и сценарист. Экс-резидент «Comedy Club».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное