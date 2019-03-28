Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и ДудяИнтерфакс 02:34
Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Читать в источнике
Оценить348
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Общество
Глава Якутии ограничил трудовую деятельность мигрантам
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете трудовую деятельность иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.
Обновлено в 02:47
Авто
Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4
Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Политика
Дума Владивостока избрала Олега Гуменюка мэром города
Исполняющий обязанности главы администрации Владивостока Олег Гуменюк был избран мэром города, 28 марта сообщили в городской мэрии.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане
В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Алсу рассказала о своих приоритетах в личной жизни
Певица Алсу рассказала о своих приоритетах в личной жизни и профессиональной деятельности.
Обновлено в 04:55
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца
Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Иностранца задержали за два неудавшихся изнасилования в Петербурге
В Колпинском районе Петербурга задержали приезжего, попытавшегося изнасиловать двоих женщин.
Обновлено в 04:24
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие
Первая «Варшавянка» для ТОФ будет спущена на воду в Санкт-Петербурге
Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчаткий» будет спущена на воду в четверг, 28 марта.
Обновлено 25 марта в 18:18
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Политика
Лукашенко обратится с посланием к народу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием народу и парламенту 19 апреля.
Обновлено в 04:24
Футбол
Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
Обновлено в 02:12
Политика
Путин поприветствовал гвардейцев на киргизском языке
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Киргизию обратился к гвардейцам почетного караула на киргизском языке, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю
Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Следователи нагрянули в «Церковь саентологии Санкт-Петербурга»
В «Церковь саентологии Санкт-Петербурга» пришли следователи. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:19
Политика
Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге
Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».
Обновлено вчера в 13:35
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии раскрыли тайну своих зарплат
Обновлено в 03:20
Транспорт
Станция метро «Каховская» закрывается почти на два года
Как рассказали в департаменте строительства, "Каховская" закрывается для модернизации инфраструктуры станции и включения ее в состав Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 04:21
Футбол
Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»
Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
В России появится единая военно-строительная компания
«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:57
Театры
В Большом театре объявили имена лауреатов премии «Золотая маска»
Объявить имена лауреатов специальной премии в Союзе решили именно 27 марта во Всемирный день театра, а «Золотые маски» в основных номинациях вручат 16 апреля.
Обновлено в 03:54