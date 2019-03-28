Культура

YouTube удалил последние ролики Парфенова и ДудяИнтерфакс 02:34

Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
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YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

ТАСС02:40

YouTube удалил новые выпуски программ Парфенова и Дудя

РБК01:37

YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Lenta.ruвчера в 20:49

Новая выходка YouTube: удалены видео Парфенова и Дудя

Газета.Ru02:10

YouTube удалил последние выпуски программ Парфенова и Дудя

Znak.comвчера в 22:59

YouTube удалил последние видеоролики Парфенова и Дудя

ФАНвчера в 22:27

YouTube удалил новые ролики Леонида Парфёнова и Юрия Дудя

RT на русском01:36
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Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Общество

Глава Якутии ограничил трудовую деятельность мигрантам

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете трудовую деятельность иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.
Обновлено в 02:47
Авто

Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4

Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Политика

Дума Владивостока избрала Олега Гуменюка мэром города

Исполняющий обязанности главы администрации Владивостока Олег Гуменюк был избран мэром города, 28 марта сообщили в городской мэрии.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане

В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Алсу рассказала о своих приоритетах в личной жизни

Певица Алсу рассказала о своих приоритетах в личной жизни и профессиональной деятельности.
Обновлено в 04:55
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца

Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Иностранца задержали за два неудавшихся изнасилования в Петербурге

В Колпинском районе Петербурга задержали приезжего, попытавшегося изнасиловать двоих женщин.
Обновлено в 04:24
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие

Первая «Варшавянка» для ТОФ будет спущена на воду в Санкт-Петербурге

Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчаткий» будет спущена на воду в четверг, 28 марта.
Обновлено 25 марта в 18:18
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Политика

Лукашенко обратится с посланием к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием народу и парламенту 19 апреля.
Обновлено в 04:24
Спорт

МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады-2014 в Сочи

Обновлено в 01:23
Футбол

Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
Обновлено в 02:12
Политика

Путин поприветствовал гвардейцев на киргизском языке

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Киргизию обратился к гвардейцам почетного караула на киргизском языке, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 04:40
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых классических универсалов в России

Обновлено в 01:45
Армия и оружие

НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю

Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Следователи нагрянули в «Церковь саентологии Санкт-Петербурга»

В «Церковь саентологии Санкт-Петербурга» пришли следователи. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:19
Политика

Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге

Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии раскрыли тайну своих зарплат

Обновлено в 03:20
Транспорт

Станция метро «Каховская» закрывается почти на два года

Как рассказали в департаменте строительства, "Каховская" закрывается для модернизации инфраструктуры станции и включения ее в состав Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 04:21
Футбол

Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено вчера в 05:07
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:57
Театры

В Большом театре объявили имена лауреатов премии «Золотая маска»

Объявить имена лауреатов специальной премии в Союзе решили именно 27 марта во Всемирный день театра, а «Золотые маски» в основных номинациях вручат 16 апреля.
Обновлено в 03:54
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Таир Мамедов
Российский ведущий
Российский телеведущий, актёр, продюсер, режиссёр и сценарист. Экс-резидент «Comedy Club».
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Намедни
Телепередача (18+)
Авторская программа Леонида Парфёнова, выходившая в эфир Второй программы ЦТ в период с ноября 1990 по 1991 год и канала НТВ в период с осени 1993 года по 30 мая 2004 года. За своё существование программа сменила три жанра: как информационная программа неполитических новостей за неделю выходила с 1990 по 1991 год и с 1993 по 1996 год, как документальный проект - с 1 марта 1997 года по 28 декабря 2003, как информационно-аналитическая программа - с 9 сентября 2001 по 30 мая 2004 года.
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