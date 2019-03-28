Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и ДудяТАСС 02:40

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года. На месте удаленного выпуска "Намедни" указана причина по которой видеохостинг заблокировал ролик.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пользователи сети ополчились на YouTube за удаление роликов Дудя и Парфенова

Lenta.ru07:13

Авторы «Намедни» подали апелляцию на удаление выпуска программы с Youtube

РИА Новости05:43

YouTube удалил новые выпуски программ Парфенова и Дудя

РБК01:37

Стало известно, почему первый выпуск «Намедни» Парфенова исчез из Сети

ФАН04:45

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

ТАСС02:40

Почему YouTube удалил последние ролики Дудя и Парфенова

Газета.Ru06:12

YouTube удалил последние выпуски программ Парфенова и Дудя

Znak.comвчера в 22:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Политика

МИД назвал сроки пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты, которые прибыли в Венесуэлу, занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом.
Обновлено в 07:26
Футбол

Экс-игрок «Спартака» не верит в хороший исход дела Кокорина

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, который в недавнем прошлом выступал в составе «Спартака» и сборной России, поделился мнением относительно дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Пожар в жилом доме Петербурга локализован, спасено 10 человек

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Происшествия

«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила Абызова

Как пишет газета со ссылкой на материалы дела, тогда он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя».
Обновлено в 00:50
Авто

Автомобили Smart будут выпускать в Китае

Daimler займется дизайном новых моделей Smart, а Geely наладит их производство на новом заводе, который построят в Китае.
Обновлено в 06:03
Политика

Трамп раскритиковал Мексику из-за нелегалов

Американский глава Дональд Трамп в четверг сообщил о том, что руководство Мексики не принимает необходимых мер для борьбы с потоком нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты.
Обновлено в 07:14
Происшествия

За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей

Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Экономика

Зерновой союз ожидает рекордного урожая зерна в России

Обновлено в 07:26
Политика

Помпео анонсировал новые меры НАТО против РФ

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые возможные меры против России из-за конфликта на Украине.
Обновлено вчера в 16:42
Кино

Красота и чудовище: вышел новый ролик «Годзилла: Король монстров»

В сети появился новый захватывающий ролик фильма «Годзилла: Король монстров». Гигантские монстры вновь угрожают миру.
Обновлено в 04:30
Политика

Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Политика

Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии

Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике

Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Смоленских танкистов переодели в несгораемый «Ковбой»

Обновлено в 06:12
Армия и оружие

CIT рассказала о работе новой российско-украинской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:23
Общество

Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла

Обновлено в 03:15
Политика

Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Авто

Kia представила два новых кроссовера

Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

Обновлено в 02:41
Общество

Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым

Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Игры

Из Minecraft убрали все упоминания создателя игры

После недавнего обновления Minecraft многие заметили, что из игры пропали все упоминания ее создателя — Маркуса «Notch» Перссона (Markus Persson).
Обновлено в 05:42
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес

Курникова в пестром купальнике станцевала на крыше небоскреба

На видеозаписи находящаяся в отличной физической форме Анна подвигалась на небольшом столике в пестром купальнике и серебристых каблуках на огромной шпильке.
Обновлено в 04:20
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Намедни
Телепередача (18+)
Авторская программа Леонида Парфёнова, выходившая в эфир Второй программы ЦТ в период с ноября 1990 по 1991 год и канала НТВ в период с осени 1993 года по 30 мая 2004 года. За своё существование программа сменила три жанра: как информационная программа неполитических новостей за неделю выходила с 1990 по 1991 год и с 1993 по 1996 год, как документальный проект - с 1 марта 1997 года по 28 декабря 2003, как информационно-аналитическая программа - с 9 сентября 2001 по 30 мая 2004 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Таир Мамедов
Российский ведущий
Российский телеведущий, актёр, продюсер, режиссёр и сценарист. Экс-резидент «Comedy Club».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное