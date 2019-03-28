Культура

YouTube удалил последние ролики Парфенова и ДудяИнтерфакс 02:34

Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонид Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Читать в источнике

Подробнее о событии

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

ТАСС02:40

YouTube удалил новые выпуски программ Парфенова и Дудя

РБК01:37

YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Lenta.ruвчера в 20:49

Новая выходка YouTube: удалены видео Парфенова и Дудя

Газета.Ru02:10

YouTube удалил последние выпуски программ Парфенова и Дудя

Znak.comвчера в 22:59

YouTube удалил последние видеоролики Парфенова и Дудя

ФАНвчера в 22:27

YouTube удалил новые ролики Леонида Парфёнова и Юрия Дудя

RT на русском01:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Экономика

Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 году

Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Политика

Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit

Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Футбол

«Челси» не планирует продавать Хадсона-Одои

Руководство лондонского "Челси" не планирует продавать полузащитника команды Каллума Хадсона-Одои.
Обновлено в 03:20
Политика

Порошенко назвал условие переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко допустил двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но только при участии международных партнеров.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины

Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

Гордума выбрала мэра Владивостока

Депутаты Владивостока выбрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Конкурс на замещение должности мэра начался 29 января.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Кино

Анджелина Джоли может стать супергероем в фильме от Marvel

Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в новом супергеройском блокбастере «Вечные» режиссера Хлои Чжоу, сообщает Deadline.
Обновлено в 02:14
Политика

Суд арестовал первых задержанных в Крыму сторонников террористов

Киевский районный суд Симферополя накануне отправил под арест двух из 20 подозреваемых в участии в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», задержанных накануне в Крыму.
Обновлено в 02:36
Экономика

Пенсионные фонды спасут по банковской системе

Законопроект о санации НПФ обретает очертания Банк России сможет санировать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) через Фонд консолидации пенсионного сектора, который планируется создать по образцу банковского.
Обновлено вчера в 18:09
Авто

Lincoln показал силуэт нового кроссовера Corsair

Компания Lincoln опубликовала тизер нового кроссовера под названием Corsair, который заменит в линейке американской марки модель MKC.
Обновлено вчера в 08:53
Общество

Суд признал незаконным строительство завода по розливу воды в Култуке

Обновлено в 03:15
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Авто

Почему Ford закрывает производство в России

Предприятие Ford Sollers объявило о прекращении производства легковых автомобилей в России с июля 2019 года, а также о продаже автомобильных заводов в Набережных Челнах и Всеволожске и завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" Модели Ford не относились к числу самых востребованных и удачных, собственно, из-за этого у них и были такие низкие продажи.
Обновлено вчера в 10:38
Важное за сутки

Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью

Обновлено вчера в 23:05
Политика

Украина отменила запрет на въезд Добронравову

Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане

В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Экономика

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Кино

Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина

Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес

«Собираюсь стать отцом»: Корчевников внезапно поделился секретом

Обновлено вчера в 08:46
Футбол

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»

Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
Обновлено вчера в 02:45
Политика

Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в четверг начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".
Обновлено в 02:42
Авто

В 2019 году полностью прекратится оформление ПТС в бумажном виде

С 1 ноября 2019 года оформление ПТС в бумажном виде полностью прекратится.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке

С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.
Обновлено в 00:34
Театры

Сразу четыре финалиста получили главную театральную премию Татарстана

Обновлено в 00:48
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Таир Мамедов
Российский ведущий
Российский телеведущий, актёр, продюсер, режиссёр и сценарист. Экс-резидент «Comedy Club».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Намедни
Телепередача (18+)
Авторская программа Леонида Парфёнова, выходившая в эфир Второй программы ЦТ в период с ноября 1990 по 1991 год и канала НТВ в период с осени 1993 года по 30 мая 2004 года. За своё существование программа сменила три жанра: как информационная программа неполитических новостей за неделю выходила с 1990 по 1991 год и с 1993 по 1996 год, как документальный проект - с 1 марта 1997 года по 28 декабря 2003, как информационно-аналитическая программа - с 9 сентября 2001 по 30 мая 2004 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное