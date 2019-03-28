YouTube удалил последние ролики Парфенова и ДудяИнтерфакс 02:34

Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонид Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Экономика Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 году Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Политика Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.

Футбол «Челси» не планирует продавать Хадсона-Одои Руководство лондонского "Челси" не планирует продавать полузащитника команды Каллума Хадсона-Одои.

Политика Порошенко назвал условие переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко допустил двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но только при участии международных партнеров.

Политика Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».

Происшествия Экс-министр Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Гордума выбрала мэра Владивостока Депутаты Владивостока выбрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Конкурс на замещение должности мэра начался 29 января.

Политика США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.

Кино Анджелина Джоли может стать супергероем в фильме от Marvel Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в новом супергеройском блокбастере «Вечные» режиссера Хлои Чжоу, сообщает Deadline.

Политика Суд арестовал первых задержанных в Крыму сторонников террористов Киевский районный суд Симферополя накануне отправил под арест двух из 20 подозреваемых в участии в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», задержанных накануне в Крыму.

Экономика Пенсионные фонды спасут по банковской системе Законопроект о санации НПФ обретает очертания Банк России сможет санировать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) через Фонд консолидации пенсионного сектора, который планируется создать по образцу банковского.

Авто Lincoln показал силуэт нового кроссовера Corsair Компания Lincoln опубликовала тизер нового кроссовера под названием Corsair, который заменит в линейке американской марки модель MKC.

Экономика Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Авто Почему Ford закрывает производство в России Предприятие Ford Sollers объявило о прекращении производства легковых автомобилей в России с июля 2019 года, а также о продаже автомобильных заводов в Набережных Челнах и Всеволожске и завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" Модели Ford не относились к числу самых востребованных и удачных, собственно, из-за этого у них и были такие низкие продажи.

Политика Украина отменила запрет на въезд Добронравову Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.

Происшествия Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.

Экономика «Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

Кино Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.

Футбол Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии» Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».

Политика Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в четверг начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".

Авто В 2019 году полностью прекратится оформление ПТС в бумажном виде С 1 ноября 2019 года оформление ПТС в бумажном виде полностью прекратится.

Общество Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.