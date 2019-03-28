Культура
YouTube удалил новые выпуски программ Парфенова и ДудяРБК 01:37
YouTube удалил последние ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube», — говорится в пояснении видеохостинга. Программа «вДудь», героем которой стал телеведущий Таир Мамедов, вышла на канале журналиста 20 марта.
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Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Политика
В Кремле ответили Трампу, потребовавшему от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы.
Обновлено в 10:50
Экономика
Объем эмиссии карт «Мир» превысил 56 млн штук
Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн.
Обновлено в 08:13
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
Обновлено в 10:26
Здоровье
Главврач ККБ № 1 Владимир Порханов дал полезные советы в Instagram
«Особое внимание главный внештатный торакальный хирург минздрава Краснодарского края Владимир Порханов уделил внимание проблеме курения и поделился секретами профессионального благополучия», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Общество
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Спорт
IAAF одобрила заявки пяти россиян на получение нейтрального статуса
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пяти россиян на получение нейтрального статуса.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа.
Обновлено в 10:15
Наука
Лаборатория Google сосредоточена на машинном обучении
Как объясняет технический Google, программирование робота для правильного захвата и подбрасывания определенных объектов - например, отвертки может приземлиться по-разному, в зависимости от того, где вы его держите.
Обновлено вчера в 04:37
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Арестован предполагаемый соучастник Абызова
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Спецназ Мальты отбил захваченный мигрантами турецкий танкер
Мальтийский спецназ отбил захваченный 120 мигрантами турецкий танкер в Средиземном море.
Обновлено в 04:31
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Наука
Риск смерти увеличивает употребление красного мяса
Обновлено в 05:47
Кино
«Домашний арест» стал триумфатором премии АПКиТ
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками
Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками. Конфликт возник поздно вечером, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 08:28
Авто
Названы самые продаваемые универсалы в России
Обновлено в 01:45
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Обновлено в 10:19
Гаджеты
AliExpress и Tmall объявили о старте масштабной распродажи
Торговая площадка AliExpress и входящий в её состав маркетплейс Tmall объявили о распродаже в честь своего девятилетия.
Обновлено в 08:56
Политика
Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе
Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Здоровье
Минздрав РД проводит вакцинацию жителей Хасавюрта после вспышки кишечной инфекции
В связи с увеличением заболеваемостью острой кишечной инфекцией в Хасавюрте Минздрав Дагестана проводит вакцинацию жителей против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
МИД РФ прокомментировал противоспутниковые испытания Индии
В министерстве иностранных дел России прокомментировали недавно проведенное Нью-Дели испытание космического оружия, в результате которого баллистической ракетой был сбит индийский космический аппарат.
Обновлено в 10:30
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП
Обновлено в 04:32