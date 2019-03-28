Культура

YouTube удалил новые выпуски программ Парфенова и ДудяРБК 01:37

YouTube удалил последние ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube», — говорится в пояснении видеохостинга. Программа «вДудь», героем которой стал телеведущий Таир Мамедов, вышла на канале журналиста 20 марта.
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Авторская программа Леонида Парфёнова, выходившая в эфир Второй программы ЦТ в период с ноября 1990 по 1991 год и канала НТВ в период с осени 1993 года по 30 мая 2004 года. За своё существование программа сменила три жанра: как информационная программа неполитических новостей за неделю выходила с 1990 по 1991 год и с 1993 по 1996 год, как документальный проект - с 1 марта 1997 года по 28 декабря 2003, как информационно-аналитическая программа - с 9 сентября 2001 по 30 мая 2004 года.
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Таир Мамедов
Российский ведущий
Российский телеведущий, актёр, продюсер, режиссёр и сценарист. Экс-резидент «Comedy Club».
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