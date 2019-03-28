Культура
YouTube удалил новые видео Парфенова и ДудяГазета.Ru 00:53
YouTube удалил новые видеозаписи журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, видео Парфенова и Дудя нарушили условия использования сервиса.
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Экономика
Бизнесмены срочно распродают хостелы в Петербурге
Обновлено в 04:37
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Главврач роддома Салавата объяснила смех врачей над своими зарплатами
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Экономика
Как заработать Bitcoin на мемах. OnederX выпустит такие фьючерсы
Компания выпустит беспоставочный фьючерс, позволяющий зарабатывать биткоины.
Обновлено в 06:02
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз
Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Политика
Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ
Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети "Вконтакте" якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Экономика
В Зерновом союзе считают, что Россия может побить исторический рекорд по сбору зерна в 2019 году
Россия в этом году в сборе зерна может побить свой рекорд, полученный в 2017 году - 135,5 млн тонн, сообщил журналистам в Москве президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Бельгия признала истребитель F-35 непригодным для ведения боя
Бельгия признала самолеты F-35 «непригодными для ведения боя и опасными для экипажа».
Обновлено в 04:59
Авто
Новый Honda Fit получит революционный дизайн
Маленький хэтчбек получил округлый дизайн, который не соответствует более острому стилю нынешних моделей Honda.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Порошенко озвучил условие переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко допускает вероятность двухсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 14:32
Общество
В Якутии запретили мигрантам работать
Обновлено в 05:29
Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Общество
Александр Беглов проверил ход реставрации особняка Гаусвальд
Александр Беглов в четверг проинспектировал ход работ на особняке Гаусвальд на Каменном острове.
Обновлено в 03:18
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Культура
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В Балахне четверо рыбаков провалились под лед на Волге
В Балахнинском районе четверо рыбаков провалились под лед на Волге. В настоящее время спасатели ведут поиск.
Обновлено в 03:31
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено вчера в 08:23
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Французская компания Renault анонсировала появление нового купеобразного кроссовера Renault Arkana путем публикации соответствующего ролика.
Обновлено 25 марта в 13:26
Хоккей
СКА сыграет с ЦСКА в первом матче финала Запада
В 19.30 в Москве состоится первый матч финала Западной конференции между ЦСКА и СКА.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48