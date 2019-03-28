Культура

YouTube удалил новые видео Парфенова и ДудяГазета.Ru 00:53

YouTube удалил новые видеозаписи журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, видео Парфенова и Дудя нарушили условия использования сервиса.
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Продюсер Парфенова объяснил удаление его ролика с YouTube

Lenta.ru06:18

Авторы «Намедни» подали апелляцию на удаление выпуска программы с Youtube

РИА Новости05:43

Стало известно, почему первый выпуск «Намедни» Парфенова исчез из Сети

ФАН04:45

Почему YouTube удалил последние ролики Дудя и Парфенова

Газета.Ru06:12

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

ТАСС02:40

YouTube удалил новые выпуски программ Парфенова и Дудя

РБК01:37

YouTube удалил последние выпуски программ Парфенова и Дудя

Znak.comвчера в 22:59
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Экономика

Бизнесмены срочно распродают хостелы в Петербурге

Обновлено в 04:37
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Главврач роддома Салавата объяснила смех врачей над своими зарплатами

Обновлено вчера в 05:38
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Экономика

Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю

Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Экономика

Как заработать Bitcoin на мемах. OnederX выпустит такие фьючерсы

Компания выпустит беспоставочный фьючерс, позволяющий зарабатывать биткоины.
Обновлено в 06:02
Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета

Обновлено в 00:41
Политика

МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз

Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Политика

Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ

Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети "Вконтакте" якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Экономика

В Зерновом союзе считают, что Россия может побить исторический рекорд по сбору зерна в 2019 году

Россия в этом году в сборе зерна может побить свой рекорд, полученный в 2017 году - 135,5 млн тонн, сообщил журналистам в Москве президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Бельгия признала истребитель F-35 непригодным для ведения боя

Бельгия признала самолеты F-35 «непригодными для ведения боя и опасными для экипажа».
Обновлено в 04:59
Авто

Новый Honda Fit получит революционный дизайн

Маленький хэтчбек получил округлый дизайн, который не соответствует более острому стилю нынешних моделей Honda.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Порошенко озвучил условие переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко допускает вероятность двухсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 14:32
Общество

В Якутии запретили мигрантам работать

Обновлено в 05:29
Происшествия

«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Общество

Александр Беглов проверил ход реставрации особняка Гаусвальд

Александр Беглов в четверг проинспектировал ход работ на особняке Гаусвальд на Каменном острове.
Обновлено в 03:18
Транспорт

ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера

Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Культура

Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

В Балахне четверо рыбаков провалились под лед на Волге

В Балахнинском районе четверо рыбаков провалились под лед на Волге. В настоящее время спасатели ведут поиск.
Обновлено в 03:31
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых классических универсалов в России

Обновлено в 01:45
Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено вчера в 08:23
Авто

Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana

Французская компания Renault анонсировала появление нового купеобразного кроссовера Renault Arkana путем публикации соответствующего ролика.
Обновлено 25 марта в 13:26
Хоккей

СКА сыграет с ЦСКА в первом матче финала Запада

В 19.30 в Москве состоится первый матч финала Западной конференции между ЦСКА и СКА.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
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Намедни
Телепередача (18+)
Авторская программа Леонида Парфёнова, выходившая в эфир Второй программы ЦТ в период с ноября 1990 по 1991 год и канала НТВ в период с осени 1993 года по 30 мая 2004 года. За своё существование программа сменила три жанра: как информационная программа неполитических новостей за неделю выходила с 1990 по 1991 год и с 1993 по 1996 год, как документальный проект - с 1 марта 1997 года по 28 декабря 2003, как информационно-аналитическая программа - с 9 сентября 2001 по 30 мая 2004 года.
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Таир Мамедов
Российский ведущий
Российский телеведущий, актёр, продюсер, режиссёр и сценарист. Экс-резидент «Comedy Club».
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