Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и ДудяLenta.ru вчера в 20:49
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Сервис пояснил, что они программы нарушают условия его использования. На это обратил внимание Telegram-канал «Жизнь Ютуб».
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Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Тереза Мэй пообещала уйти в отставку
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.
Обновлено вчера в 14:53
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году
Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд
Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Задержан экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов
Обновлено вчера в 01:21
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных
В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Наука
Физики раскрыли работу смертельной ловушки личинок муравьиных львов
Физики и биологи Великобритании раскрыли работу смертоносной ловушки личинок муравьиных львов.
Обновлено вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Два студента три недели выживали в джунглях без еды и одежды
Два студента-приятеля из Великобритании, насмотревшись шоу о выживании в дикой природе, на три недели отправились в джунгли в Малайзии, не прихватив с собой ни еды, ни одежды.
Обновлено вчера в 02:42
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье
Названы дозы алкоголя и сигарет, вызывающие рак
Исследователи из Университетской клиники Саутгемптона совместно с коллегами из Университета Бангора оценили риск развития рака, связанного с умеренным употреблением алкоголя, и сравнили его с риском появления онкологии, спровоцированной курением.
Обновлено в 00:10
Политика
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР
Обновлено вчера в 04:55
Авто
Бюджетный седан Chevrolet Onix на базе Cruze получил спортивный салон
Компания Chevrolet собирается вывести на рынок новый четырехдверный автомобиль. Первым рынком для новинки станет Южная Америка.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Бывший полпред на Дальнем Востоке задержан в Москве
Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев был задержан в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:44
Космос
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 00:59
Футбол
Эдвин Ван дер Сар: «Аякс» может победить «Ювентус»
Бывший голкипер "Аякса", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар заявил, что клуб из Амстердама может победить туринцев в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:01
Кино
Анджелина Джоли может сняться в фильме «Вечные» от Marvel
Актриса Анджелина Джоли ведет переговоры с киностудией Marvel о съемках в супергеройской картине «Вечные».
Обновлено в 01:39
Футбол
Экс-игрок «Краснодара» провел ночь в центре для беженцев
Бывший защитник "Краснодара" и "Томи" Огнен Враньеш, выступающий за "Андерлехт", был вынужден провести ночь в центре для беженцев, сообщает La Dernière Heure.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено вчера в 07:59
Игры
Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе
Суд установил, что обвиняемый в феврале 2019 года затянул на шее кота веревку и повесил животное на балкон своей квартиры.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено вчера в 11:11