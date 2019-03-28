Культура
YouTube удалил последние видеоролики Парфенова и ДудяФАН вчера в 22:27
Администрация видеохостинга YouTube удалила последние залитые на сервис ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
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Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Обновлено в 08:00
Авто
Ford закрывает производство в России и почти уходит из страны
Сегодня компания Ford объявила, что закрывает производство в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге.
Обновлено вчера в 10:57
Культура
Присяга мэра Белгорода началась с музыки из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 06:07
Авто
В России начались продажи обновленного Honda Pilot
Компания Honda начала продажи обновленного кроссовера Pilot в России.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Культура
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой
Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 10:43
Кино
Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением
Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Украина заявила о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 10:48
Футбол
Анчелотти: «„Наполи“ не продаст Кулибали»
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал слухи вокруг потенциального ухода защитника Калиду Кулибали.
Обновлено в 07:23
Футбол
Сульшер назначен главным тренером «МЮ»
Обновлено в 05:42
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено в 10:25
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35
Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы
Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Кино
«Домашний арест» стал триумфатором премии АПКиТ
Комедийный сериал "Домашний арест" получил восемь премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено в 06:55
Общество
Подростковый психоз связали с загрязненным воздухом
В новой работе ученые под руководством Хелен Фишер (Helen Fischer) из Королевского колледжа Лондона решили изучить, как загрязнение воздуха связано с проявлением психоза у подростков.
Обновлено в 07:38
Хоккей
КХЛ официально подписала контракт с IT-компанией SAP
Контракт рассчитан на четыре с половиной года SAP – крупнейшая IT-компания в Европе.
Обновлено в 12:26
Экономика
Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»
Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Иван Приходько: ДНР полностью контролирует территорию Горловки
Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.
Обновлено в 07:58
Футбол
Неймар: «Мбаппе станет одним из величайших игроков в истории футбола»
Уверен, он может провести великолепную карьеру и выйти на новый уровень. Думаю, он станет одним из величайших игроков в истории футбола.
Обновлено в 11:45
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Космос
Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад
Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Кардиохирурги из Беларуси провели уникальную операцию
«Команда белорусских детских кардиохирургов провела операцию по коррекции врожденного порока сердца: стеноза клапана легочной артерии малышу с массой тела 1 кг 135 грамм», – отмечается в сообщении.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году
Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут ВКС России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 10:05