Транспорт
Южный участок красной ветки московского метро закроют на неделюИзвестия 18:57
Девять станций московского метро на южном участке красной ветки закроют с 18 по 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в субботу, 17 августа, сообщает официальный сайт столичного мэра.
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с чего всё началось
С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии метро закроют к югу от станции «Университет» в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Движение поездов будет осуществляться только на участке между «Бульваром Рокоссовского» и «Университетом».Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:04
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На Сокольнической линии на неделю закроют девять станций метро
Комсомольская правда15 августа в 07:07
18 августа закроют южный участок красной ветки метро
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:04
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