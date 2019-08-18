С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии метро закроют к югу от станции «Университет» в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Движение поездов будет осуществляться только на участке между «Бульваром Рокоссовского» и «Университетом».

с чего всё началось

Девять станций московского метро на южном участке красной ветки закроют с 18 по 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в субботу, 17 августа, сообщает официальный сайт столичного мэра.

Футбол «Монако» Головина в меньшинстве крупно уступил «Метцу» «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в матче 2-го тура чемпионата Франции крупно проиграл «Метцу» — 0:3. Голы забили Хабибу Диалло (дубль) и Рено Коад.

Экономика Трамп созвал лидеров крупнейших банков США из-за спада на биржах Президент США Дональд Трамп созвал руководителей трех крупнейших банков страны из-за резкого падения биржевых индексов в среду, 14 августа.

Политика Заседание Совбеза ООН по Сирии отменено из-за травмы Педерсена Предыдущее заседание Совбеза Организации Объединённых Наций по Ближнему Востоку было также отменено из-за травмы глаза Педерсена.

Политика Трамп случайно оскорбил сторонника на митинге в Манчестере Обратившись с насмешками в адрес группы протестующих на митинге в штате Нью-Гемпшир президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего сторонника, однако мужчина не обиделся на президента, сообщает 17 августа телеканал Fox News.

Наука Найден микроб, способный объяснить происхождение жизни Биологи рассказали, что им удалось поймать и вырастить неуловимый вид бактерий, который может объяснить происхождение жизни.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Космос The Hill: нужно новое видение будущего, чтобы разжечь интерес к космосу К преимуществам Уиттингтон отнёс более амбициозные цели, которые ставит перед собой НАСА в рамках программы «Артемида», и наличие разветвлённой сети космических организаций (как международных, так и частных), в которой НАСА занимает центральное положение.

Политика В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Политика Порошенко перечислил страхи России Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.

Кино «Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам В США работа Саймона Кинберга собрала только 65 миллионов долларов, что очень мало для такого рода фильмов.

Политика В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.

Происшествия При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.

Общество Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.

Общество Эти знаки Зодиака панически боятся перемен Астрологи назвали знаки Зодиака, которые тяжелее всего пускают в свою жизнь перемены и всячески им противятся.

Космос На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.

Музыка В Херсонесе сегодня состоится закрытие III международного фестиваля оперы и балета Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, участниками фестиваля станут солисты, объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, дирижёр — Фабио Мастранджело.