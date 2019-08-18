Транспорт

Южный участок красной ветки московского метро закроют на неделюИзвестия 18:57

Девять станций московского метро на южном участке красной ветки закроют с 18 по 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в субботу, 17 августа, сообщает официальный сайт столичного мэра.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

18 августа закроют южный участок красной ветки метро

С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии метро закроют к югу от станции «Университет» в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Движение поездов будет осуществляться только на участке между «Бульваром Рокоссовского» и «Университетом».
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:04

Подробнее о событии

Девять станций Сокольнической линии закрыли на наделю

Вечерняя Москва18:36

Участок Сокольнической линии метро закрыли из‑за строительства Большого кольца подземки

РИАМО19:00

На Сокольнической линии на неделю закроют девять станций метро

Комсомольская правда15 августа в 07:07

Южный участок красной линии метро могут открыть раньше срока

Москва 2405:27

М.Хуснуллин: Закрытый 18-24 августа участок Сокольнической линии метро могут открыть раньше срока

Агентство Москва04:56

18 августа закроют южный участок красной ветки метро

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:04

Участок Сокольнической линии метро могут открыть досрочно

Molnet.ru07:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Футбол

«Монако» Головина в меньшинстве крупно уступил «Метцу»

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в матче 2-го тура чемпионата Франции крупно проиграл «Метцу» — 0:3. Голы забили Хабибу Диалло (дубль) и Рено Коад.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Один человек погиб при падении самолета на дом в штате Нью-Йорк

Обновлено в 22:44
Экономика

Трамп созвал лидеров крупнейших банков США из-за спада на биржах

Президент США Дональд Трамп созвал руководителей трех крупнейших банков страны из-за резкого падения биржевых индексов в среду, 14 августа.
Обновлено в 02:24
Политика

Заседание Совбеза ООН по Сирии отменено из-за травмы Педерсена

Предыдущее заседание Совбеза Организации Объединённых Наций по Ближнему Востоку было также отменено из-за травмы глаза Педерсена.
Обновлено в 12:59
Политика

Трамп случайно оскорбил сторонника на митинге в Манчестере

Обратившись с насмешками в адрес группы протестующих на митинге в штате Нью-Гемпшир президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего сторонника, однако мужчина не обиделся на президента, сообщает 17 августа телеканал Fox News.
Обновлено в 21:31
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 03:11
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Обновлено в 03:40
Наука

Найден микроб, способный объяснить происхождение жизни

Биологи рассказали, что им удалось поймать и вырастить неуловимый вид бактерий, который может объяснить происхождение жизни.
Обновлено в 12:15
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Космос

The Hill: нужно новое видение будущего, чтобы разжечь интерес к космосу

К преимуществам Уиттингтон отнёс более амбициозные цели, которые ставит перед собой НАСА в рамках программы «Артемида», и наличие разветвлённой сети космических организаций (как международных, так и частных), в которой НАСА занимает центральное положение.
Обновлено в 03:04
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе

Обновлено в 17:55
Армия и оружие

The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России

Обновлено в 22:08
Политика

В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Политика

Порошенко перечислил страхи России

Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Кино

«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам

В США работа Саймона Кинберга собрала только 65 миллионов долларов, что очень мало для такого рода фильмов.
Обновлено в 19:45
Политика

В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова

Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек

В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Происшествия

Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321

Обновлено в 21:34
Технологии

Инсайдер Xiaomishka показал новые телевизоры Redmi TV

Обновлено в 18:06
Общество

Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 20:30
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Общество

Эти знаки Зодиака панически боятся перемен

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые тяжелее всего пускают в свою жизнь перемены и всячески им противятся.
Обновлено 14 августа в 23:34
Общество

Почти полмиллиона человек в Гонконге вышли на митинг против насилия

Обновлено в 12:20
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Происшествия

«Спасла со сломанными ребрами больше 40 пассажиров»: В Рунете заявили о «вопиющей несправедливости» после пилотов - Героев России

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что пилоты А321, сумевшие посадить самолет в поле, с горящим двигателем, без шасси, спасшие более 200 человек, получили звание Героя России.
Обновлено в 05:15
Космос

На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт

Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено вчера в 09:22
Музыка

В Херсонесе сегодня состоится закрытие III международного фестиваля оперы и балета

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, участниками фестиваля станут солисты, объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, дирижёр — Фабио Мастранджело.
Обновлено в 07:54
Финансы

Эксперт: У рубля появился шанс взять реванш у доллара и евро

Потери российской валюты по отношению к доллару превысили 1,9 процента, а к евро составили 0,9 процента.
Обновлено в 23:00
Музыка

Басков опубликовал архивное видео с Зеленским

Обновлено в 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Большая кольцевая линия
Частично открытая линия Московского метрополитена. 26 февраля 2018 года в составе первой очереди строительства открыт участок «Петровский парк» - «Деловой центр»; замкнуть кольцо полностью планируется к концу 2022 года. Длина первого участка Большой кольцевой линии составила 10,51 км, общая протяжённость линии составит 69 км.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное