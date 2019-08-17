Транспорт
Южный участок красной ветки метро закроют 18 августаМосква 24 04:00
С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии метро закроют к югу от станции "Университет" в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), передает телеканал Москва 24.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии метро закроют к югу от станции «Университет» в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Движение поездов будет осуществляться только на участке между «Бульваром Рокоссовского» и «Университетом».Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:04
Подробнее о событии
Показать все источники
18 августа закроют южный участок красной ветки метро
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:04
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Посетитель ресторана убил официанта во Франции из-за сэндвича
Посетитель ресторана Mistral убил официанта во Франции из-за сэндвича. Мужчина посчитал, что слишком долго ждал, пока его приготовят.
Обновлено в 16:28
Политика
В Гренландии отреагировали на идею Трампа купить остров
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено 15 августа в 01:29
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 07:33
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено в 17:05
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Космос
Ученые сняли на видео момент столкновения кометы с Солнцем
Космическая обсерватория SOHO зафиксировала в минувший четверг момент столкновения кометы с Солнцем, сообщает портал SpaceWeather.
Обновлено в 11:47
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Политика
«Оппозиция» готовит беспорядки 8 и 9 сентября, прикрываясь одиночными пикетами
Обновлено в 13:22
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено в 19:45
Музыка
Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова
Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.
Обновлено в 07:45
Происшествия
МАК расшифровал черные ящики А321
МАК расшифровал черные ящики самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 04:39
Музыка
Рок-фестиваль «Северо-Запад» пройдет в Вологде
Как уточняется, рок-фестиваль пройдет в городе уже в четвертый раз. Его целью является популяризация рок-музыки среди жителей Вологды.
Обновлено в 12:55
Футбол
Семак оскорбил судей после матча шестого тура РПЛ с «Ахматом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оскорбил бригаду судей после окончания матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
Обновлено в 17:38
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко за пять лет пребывания на посту вывел из страны по меньшей мере восемь миллиардов долларов.
Обновлено в 18:54
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено 15 августа в 05:16
Армия и оружие
Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
Обновлено в 18:27
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Задержанному на станции Шиес активисту стало плохо в полиции
Как сообщает «Новая газета», Андрею Христофорову, который также известен как Древарх, вызвали «скорую», но госпитализировать его не стали.
Обновлено в 19:20
Здоровье
Матери тяжелобольных детей просят у Путина помощи с лекарствами
Более 80 женщин из разных регионов России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь их детям с разрешением ситуации по некоторым запрещенным в стране лекарствам, которые им жизненно необходимы.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Здоровье
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Другие советуют принимать в невероятных количествах пищевую соду, чтобы навсегда побороть аутизм.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье
Женщина неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках
Американка думала, что у нее камни в почках, но родила тройню, сообщает The Mirror.
Обновлено в 19:07
Футбол
Скауты ЦСКА просматривают Гогуа
Скауты ЦСКА посетили матч 6-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Краснодаром».
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20