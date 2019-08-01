Транспорт
Южный участок красной ветки метро закроют 18 августаМосква 24 вчера в 04:00
С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии метро закроют к югу от станции "Университет" в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), передает телеканал Москва 24.
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с чего всё началось
С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии метро закроют к югу от станции «Университет» в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Движение поездов будет осуществляться только на участке между «Бульваром Рокоссовского» и «Университетом».Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 01:04
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М.Хуснуллин: Закрытый 18-24 августа участок Сокольнической линии метро могут открыть раньше срока
Агентство Москвавчера в 04:56
18 августа закроют южный участок красной ветки метро
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 01:04
На Сокольнической линии на неделю закроют девять станций метро
Комсомольская правда15 августа в 07:07
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